Обвинение проигнорировало доводы защиты обвиняемых в убийстве Камалова

23 июня 2022, 14:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Позиция прокурора, потребовавшего сроки от 15 лет до пожизненного лишения свободы для четырех обвиняемых в убийстве учредителя "Черновика" Хаджимурада Камалова, озвучена вопреки многочисленным доводам защиты и потерпевшего о предвзятости следствия и жалобам подсудимых на пытки.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня стало известно, что прокурор на прениях попросил приговорить к пожизненному заключению трех обвиняемых в убийстве Хаджимурада Камалова - Шамиля Исаева, Мурада Шуайбова и Магомеда Хазамова. Четвертому обвиняемому, Магомеду Абигасанову, который заключил сделку со следствием, прокурор попросил назначить 15 лет колонии, сообщил брат убитого, действующий учредитель "Черновика" Магди Камалов. Абигасанов - единственный из обвиняемых, кто действительно в ночь гибели Камалова был на месте убийства, подчеркнул он. По его словам, прокурор, озвучивая в прениях версию обвинения, озвучил "полный текст, который был подготовлен ещё в начале процесса".

Гендиректор компании "Свобода слова", учредитель газеты "Черновик" Хаджимурад Камалов был застрелен 15 декабря 2011 года недалеко от офиса издания в Махачкале. В марте 2018 года родные и коллеги главреда "Черновика" Хаджимурада Камалова сумели добиться передачи дела о его убийстве в центральный аппарат Следственного комитета России. Расследование завершилось к концу сентября 2020 года. Заказчиком преступления был назван бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев.

Требование прокурора приговорить трех из четырех обвиняемых к максимальному наказанию, предусмотренному Уголовным кодексом, озвучено вопреки доводам защиты обвиняемых, которые заявляли, что сторона обвинения не представила существенных доказательств виновности подсудимых. В частности, адвокат Мурада Шуайбова Асад Джабиров ранее заявил "Кавказскому узлу", что ни одного из опрошенных свидетелей обвинения "нельзя отнести к разряду ключевых".

Адвокат Магомеда Хазамова Кирилл Скарабевский в июне 2021 года назвал доказательства обвинения "пустышкой" и отметил, что ни один из свидетелей обвинения "не сказал чего-либо существенного". Скарабевский подчеркнул, что его подзащитный подвергался пыткам, но не оговорил себя.

О пытках подзащитного заявлял в январе 2021 года и адвокат Мурада Шуайбова Асад Джабиров. "На него оказывалось давление, применялись пытки, и он был вынужден подписать признание. Добившись этого, сотрудники перестали довлеть над ним. А когда сменились следователи, Мурад Шуайбов заявил, что эти показания были получены под пытками, и отказался от них", - рассказал Джабиров.

При этом Шуайбов дал три варианта признательных показаний, в которых фигурировали разные заказчики и исполнители, указал тогда Джабиров. "В итоге в основу обвинения легли удобные для следствия показания", - сказал он.

Ленинский райсуд Махачкалы в мае 2016 года признал Мурада Шуайбова виновным в убийстве главреда газеты "Согратль" Абдулмалика Ахмедилова, совершенном в 2009 году. Шуайбова приговорили к 10,5 года заключения, сам он не признал себя виновным. В августе 2016 года решение суда было оставлено в силе.

Не нестыковки в позиции обвинения обращал внимание и Магди Камалов, который проходит по делу потерпевшим. В частности, в июне 2021 года он назвал происходящее в суде «фарсом». Журналист указал, что следствием не определен даже мотив преступления. "Сначала говорили о статье про семью [Шамиля] Исаева, потом про статью о немецкой деревне, где у Исаева были интересы", - рассказал Магди Камалов "Кавказскому узлу", добавив, что в номерах «Черновика» за 2010-2011 годы не нашел таких статей. "Мы писали об этом, но в 2008-2009 годах. А Магомед Абигасанов, на чьих показаниях во многом строится эта версия, описывает, как Исаев прочитал эту статью и спросил: «Что же мне с ним делать?». Он читал газету трехлетней давности? Еще одна нестыковка в показаниях Абигасанова возникает, когда он утверждает, что наблюдал за зданием редакции и дал сигнал убийцам, когда в кабинете у Хаджимурада погас свет. Но в ту ночь свет в редакции не гас вообще, Хаджимурад не выключил его, уходя", - подчеркнул Магди Камалов.

В сентябре 2021 года Магди Камалов заявил в суде, что его доводы следствие не услышало, а ход делу дали лишь с целью посадить Исаева. "Я не хочу, чтобы это было сделано моими руками. Я вижу, кто заказчик, я знаю, через кого было совершено убийство, я-то найду этих убийц, ваша честь, но потом будет неудобно, если сядут не те", - сказал судье Магди Камалов, отметив, что знает имя настоящего заказчика.

Недостаточно убедительными доказательства стороны обвинения назвали в октябре 2021 года и коллеги убитого журналиста. "Должны были уделить больше внимания тем показаниям, которые даёт потерпевший Магди Камалов, потому что он обращает внимание общественности на противоречия в уголовном деле, и эти противоречия пока никем не устранены", - сказал, в частности, заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

Следователи были вынуждены работать "на результат" под достаточно пристальным вниманием руководства страны и Следственного комитета, отчего выводы, сделанные по итогу расследования, могут быть ошибочными, предположил и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. "Есть вопросы к следствию и к тому, как ведётся суд", - сказал он тогда "Кавказскому узлу".

Юсупов также отметил, что один из обвиняемых - Магомед Хазамов - в самом начале следствия был задержан в качестве подозреваемого в убийстве Хаджимурада Камалова, но затем был "отпущен за непричастностью", а после того, как был осуждён уже по другому уголовному делу, снова появился в качестве подозреваемого в убийстве Хаджимурада Камалова.

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