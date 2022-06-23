Движение по Транскаму возобновлено

23 июня 2022, 11:55

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Проезд по Транскавказской магистрали открыт после расчистки дороги от камней, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", вечером 22 июня движение по Транскаму было закрыто на участке Бурон – Северный портал Рокского тоннеля в связи с камнепадом.

Движение машин на участке Бурон – Северный портал Рокского тоннеля открыто в обоих направлениях с 07.15 мск, сообщила сегодня пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии.

Ограничение снято "в связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией МЧС Южной Осетии", отмечается в публикации на сайте ведомства.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

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