Вертолет МЧС. Кадр видео Осетия-Ирыстон https://iryston.tv/

23 июня 2022, 09:33

Помощь спасателей потребовалась туристу в горах Северной Осетии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Вертолет направлен для эвакуации альпиниста из Челябинска, который пострадал на горе Казбек, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Альпинист из Челябинска получил травму на горе Казбек, сообщила пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии. "Вылетел вертолет МЧС России для эвакуации со склона горы Казбек альпиниста из Челябинска, получившего травму ноги при спуске", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс-Юг".

По данным управления, маршрут тургруппы из двух человек был зарегистрирован в МЧС, информирует агентство.

Гора Казбек - одна из высочайших вершин Кавказа (5047 метров над уровнем моря), она расположена в восточной части Бокового хребта на границе России и Грузии. С территории России на гору Казбек можно подниматься лишь из Геналдонского ущелья через поселок Кармадон, говорится в справке "Кавказского узла" "Гора Казбек: маршрут восхождения и советы альпинистам".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Альпинист спасен в горах Северной Осетии", "Три человека пострадали при сходе лавины в Северной Осетии", "Спасатели нашли тело пропавшего в горах Северной Осетии туриста".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

23 июня 2022, 11:09

23 июня 2022, 10:24

23 июня 2022, 08:50

23 июня 2022, 08:26

23 июня 2022, 08:08

  • Полиция Франции взяла под охрану азербайджанского активиста

    Азербайджанский правозащитник-эмигрант Видади Искендеров, живущий во Франции, был задержан после нападения на него 16 июня. Французская прокуратура выяснила, что он использовал холодное оружие в целях самообороны, признала его потерпевшим и отпустила, а полиция взяла Искендерова под охрану. Нападение совершили местные представители криминала по заказу властей Азербайджана, полагает сам активист.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи