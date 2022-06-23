Помощь спасателей потребовалась туристу в горах Северной Осетии

23 июня 2022, 09:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Вертолет направлен для эвакуации альпиниста из Челябинска, который пострадал на горе Казбек, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Альпинист из Челябинска получил травму на горе Казбек, сообщила пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии. "Вылетел вертолет МЧС России для эвакуации со склона горы Казбек альпиниста из Челябинска, получившего травму ноги при спуске", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс-Юг".

По данным управления, маршрут тургруппы из двух человек был зарегистрирован в МЧС, информирует агентство.

Гора Казбек - одна из высочайших вершин Кавказа (5047 метров над уровнем моря), она расположена в восточной части Бокового хребта на границе России и Грузии. С территории России на гору Казбек можно подниматься лишь из Геналдонского ущелья через поселок Кармадон, говорится в справке "Кавказского узла" "Гора Казбек: маршрут восхождения и советы альпинистам".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.