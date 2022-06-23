Число пострадавших от отравления в Дагестане увеличилось до 55

23 июня 2022, 08:26

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Число пациентов, обратившихся к врачам в Буйнакске с жалобами на симптомы отравления, достигло 55, сообщил Минздрав Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 49 случаев пищевого отравления были зарегистрированы на 20 июня в селе Нижнее Казанище Буйнакского района. Все больные госпитализированы в инфекционный стационар с диагнозом "пищевая токсикоинфекция неустановленной этиологии", уточнило управление Роспотребнадзора по Дагестану.

Число пациентов, обратившихся к врачам в Буйнакске с симптомами отравления увеличилось до 55, сообщил Минздрав Дагестана.

"Всего за период с 19 по 22 июня 2022 года с жалобами на тошноту, рвоту, диарею, боли в животе и повышение температуры до 37 градусов в селе Нижнее Казанище Буйнакского района за медицинской помощью обратилось 55 человек, 27 из них были госпитализированы в Буйнакскую ЦГБ, 28 пациентов – в Буйнакскую ЦРБ. Более 80% заболевших составляют взрослые, тяжелых случав болезни не зарегистрировано", – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Выяснением путей и факторов передачи инфекции занимаются специалисты управления Роспотребнадзора по Дагестану, сказано в сообщении.

Напомним, что в Дагестане в 2021 году произошло как минимум шесть массовых отравлений. Так, 13 января массовое отравление произошло в Буйнакске. В начале февраля 2021 года к врачам с жалобами на симптомы кишечной инфекции массово обратились жители Хунзахского района. С 22 по 24 февраля 2021 года в горбольницу Каспийска с симптомами кишечной инфекции обратилось 29 пациентов. С 9 по 10 марта 2021 года с симптомами пищевого отравления в Махачкале был госпитализирован 41 человек. В Гергебильском районе в конце марта 2021 года отравились 23 человека. 18 октября 2021 года 23 жителя села Хунзах обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции. При этом в большинстве случаев причиной отравления была названа грязная питьевая вода.

Кроме того, массовые отравления в Дагестане происходили и в текущем году. Так, 18 января в Хасавюрте 42 человека были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. В марте в Каспийске водопроводной водой отравились 99 человек.

Мы призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN - в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.