Движение по Транскаму закрыто для всех машин

23 июня 2022, 06:14

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Проезд по Транскавказской магистрали запрещен из-за камнепада, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 21 июня движение по Транскавказской магистрали было закрыто из-за камнепада. На следующий день дорога была открыта для всех машин.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, указано в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

Транскавказская магистраль закрыта для всех видов машин, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

"В связи с камнепадом на территории Транскавказской автомагистрали, <…> запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон – Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 19 часов 15 минут 22 июня", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства минувшей ночью.

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