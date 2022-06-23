23 июня 2022, 06:14

Движение по Транскаму закрыто для всех машин

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Проезд по Транскавказской магистрали запрещен из-за камнепада, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 21 июня движение по Транскавказской магистрали было закрыто из-за камнепада. На следующий день дорога была открыта для всех машин.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, указано в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

Транскавказская магистраль закрыта для всех видов машин, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

"В связи с камнепадом на территории Транскавказской автомагистрали, <…> запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон – Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 19 часов 15 минут 22 июня", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства минувшей ночью.

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* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Транскам закрыт из-за работ по спуску камней", "Очередь из 2000 фур образовалась на "Верхнем Ларсе", "Очередь на КПП "Верхний Ларс" создала проблемы водителям фур".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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