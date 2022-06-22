Прокурор запросил пожизненные сроки для обвиняемых в убийстве Хаджимурада Камалова

22 июня 2022, 22:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Представитель обвинения предложил назначить 15 лет одному из обвиняемых в убийстве главного редактора газеты "Черновик" Хаджимурада Камалова, а еще троим запросил пожизненное заключение.

Как писал "Кавказский узел", первое судебное заседание по делу состоялось 14 января 2021 года. Заказчиком убийства Хаджимурада Камалова был назван бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев. Помимо Исаева на скамье подсудимых еще трое уроженцев Дагестана – Мурад Шуайбов, Магомед Хазамов и Магомед Абигасанов. Им предъявлены обвинения по статьям: "Организация посягательства и посягательство на жизнь общественного деятеля", "Бандитизм", "Содействие террористической деятельности" и "Незаконные приобретение, хранение, ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

Гендиректор компании "Свобода слова", учредитель газеты "Черновик" Хаджимурад Камалов был убит 15 декабря 2011 года недалеко от офиса издания в Махачкале. Убийцы выстрелили в журналиста 14 раз. Раненый Камалов скончался по дороге в травмпункт. Хаджимурад Камалов неоднократно выражал обеспокоенность напряженной обстановкой в республике, комментируя проблемные ситуации в регионе. Свою позицию он озвучивал по самым разным темам - от противостояний религиозных общин до проблем коррупции, вооруженных конфликтов и свободы СМИ, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" биографии Хаджимурада Камалова.

В ходе прений в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону прокурор запросил пожизненное заключение троим обвиняемым в убийстве Хаджимурада Камалова - Шамилю Исаеву, Мураду Шуайбову и Магомеду Хазамову, говорится в сегодняшнем сообщении Telegram-канала "Черновик".

Заключившему сделку со следствием Магомеду Абигасанову прокурор попросил назначить 15 лет колонии, написал в комментарии к этому сообщению брат убитого Магди Камалов. Он отметил, что сегодня в прениях указал множество фактов фальсификации, лживости свидетелей обвинения и нестыковки показаний. "Мне нужно, чтобы сели действительные убийцы. Абигасанов - единственный из обвиняемых, кто действительно в ту ночь был там", - указал Магди Камалов, подчеркнув, что к убийству брата причастен не один человек.

"Два года в пух и прах свидетели защиты рушили все факты прокурора, из которых он не смог ни один доказать. Он и не стремился. Просто забубнил полный текст, который был подготовлен ещё вначале процесса", - высказал свое мнение Магди Камалов.

Как заявили в июне 2021 года адвокаты подсудимых, сторона обвинения не представила существенных доказательств виновности их подзащитных. Также адвокаты утверждают, что Шуайбов и Хазамов подвергались пыткам. В октябре 2021 года коллеги убитого журналиста заявили "Кавказскому узлу", что доказательная база, представленная следователями, не является достаточно убедительной.

В октябре 2020 года, после того как следствие отчиталось о завершении расследования дела, дядя Хаджимурата Камалова, глава Союза журналистов Дагестана Али Камалов рассказал "Кавказскому узлу", что между племянником и Шамилем Исаевым были личные неприязненные отношения. "Версия о причастности Исаева рассматривалась с самого начала. Однако он тогда не был привлечен. И сейчас эта версия подтвердилась. Я считаю, что следствие пришло к правильному конечному выводу", - сказал Али Камалов. В январе 2021 года он не стал высказывать однозначных суждений о виновности или невиновности подсудимых, отметив, что не хотел бы, чтобы за убийство племянника были привлечены невиновные люди, добавив, что у обвиняемых есть возможность в суде доказать свою непричастность к преступлению.

Отметим также, что Шамиль Исаев в январе 2020 года был приговорен к четырем годам и шести месяцам колонии. Суд признал его виновным в присвоении 56,4 миллиона рублей. Эти деньги, по данным следствия, были выделены из бюджета на восстановление турбазы "Орлиное гнездо" в Гунибском районе Дагестана, указано в биографической справке об Исаеве на "Кавказском узле".

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