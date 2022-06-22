Массовое отравление произошло в Буйнакском районе Дагестана

22 июня 2022, 20:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В дагестанском селе Нижнее Казанище 49 человек госпитализировано с признаками пищевого отравления, сообщил сегодня Роспотребнадзор. Причиной массового отравления стала продукция местной кондитерской, предположили в прокуратуре.

С 20 июня в селе Нижнее Казанище Буйнакского района зарегистрировано 49 случаев пищевого отравления, в том числе среди детей - пять случаев. "Все больные госпитализированы в инфекционный стационар с диагнозом "пищевая токсикоинфекция неустановленной этиологии", сообщило сегодня управление Роспотребнадзора по Дагестану.

Представители ведомства взяли на исследование материалы от заболевших, пищевые продукты, водопроводную воду, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прокуратура Дагестана сообщила, что все заболевшие "принимали в пищу продукцию, приобретенную в кондитерской, расположенной в Буйнакском районе". Возбуждено уголовное дело по статье о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 Уголовного кодекса России), говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что в январе 2021 года 359 жителей Буйнакска обратились к врачам с жалобами на симптомы кишечной инфекции. По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, был задержан врио директора "Буйнакскводоканала" Абдулвагаб Шарипов. 22 января 2021 года стало известно, что он арестован. После массового отравления в Буйнакске было приостановлено водоснабжение, власти проводили промывку и хлорирование сетей. Также закрылись детсады, а школьники были переведены на дистанционное обучение. Горсуд Буйнакска оштрафовал Шарипова на 100 тысяч рублей, признав его виновным по делу о массовом отравлении жителей грязной питьевой водой.

Напомним, что в 2021 году в Дагестане произошло, по меньшей мере, шесть массовых отравлений, включая отравление в Буйнакске. В начале февраля 2021 года массовое отравление произошло в селе Арани Хунзахского района, там число обратившихся к врачам местных жителей достигло 95. С 22 по 24 февраля 2021 года в горбольницу Каспийска с симптомами кишечной инфекции обратилось 29 пациентов. С 9 по 10 марта 2021 года с симптомами пищевого отравления в Махачкале был госпитализирован 41 человек. В Гергебильском районе в конце марта 2021 года отравились 23 человека. 18 октября 2021 года 23 жителя села Хунзах обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции. При этом в большинстве случаев причиной отравления была названа грязная питьевая вода.

В марте 2022 года в Каспийске водопроводной водой отравились 99 человек, в том числе 88 детей. 18 января в Хасавюрте 42 человека были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции, в том числе 38 детей. К 25 января к врачам обратились 146 человек. Случай с кишечной инфекцией в Хасавюрте стандартный, и общее число пациентов не превысило эпидемиологические показатели, отметили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

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