Южный окружной военный суд. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

22 июня 2022, 16:35

Два жителя Дагестана приговорены к длительным срокам по делу о терроризме

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Ростове-на-Дону приговорил Гаджиисмаила Батманова и Омар-Асхаба Юнусова к 19 и 17 годам лишения свободы соответственно по делу о подготовке покушения на силовиков в Дербенте.

Южный окружной военный суд вынес приговор Гаджиисмаилу Батманову и Омар-Асхабу Юнусову, обвиняемым в организации террористического сообщества, подготовке покушения на силовиков, незаконном обороте взрывчатых веществ и пропаганде экстремизма и терроризма. 

По данным следствия и суда, Батманов и Юнусов через интернет решили создать в Дагестане незаконное вооруженное формирование. В январе 2021 года они готовились к покушению на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Так, Батманов заснял на телефон здание отдела МВД России по Дербенту для подготовки нападения. В начале 2021 года Батманов через интернет изучал правилам обращения с оружием, взрывными устройствами, а также нашел комплектующие для сбора самодельного взрывного устройства, которые хранил в квартире до его задержания. 5 февраля 2021 года в Дербентском районе Республики Дагестан подсудимые вместе с иными лицами создали незаконное вооруженное формирование, сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда.

Также Батманов разместил в одной из социальных сетей видеоматериал с призывами к осуществлению экстремистской деятельности, оба обвиняемых занимались также пропагандой идеологии "Исламского государства"*, указано в сообщении в Telegram-канале суда.

Подсудимые признаны виновными, Батманов приговорен к 19 годам лишения свободы, Юнусов - к 17 годам в колонии строгого режима. Первые четыре года они должны будут провести в тюрьме. Также суд назначил Батманову штраф в 250 тысяч рублей, а Юнусову - в 200 тысяч рублей, сообщила пресс-служба.

Комментариев осужденных или их официальных представителей относительно приговора суда не поступало.  Уголовное дело поступило в Южный окружной военный суд 14 февраля, состоялись 12 заседаний суда, приговор был оглашен сегодня, следует из карточки дела на сайте суда.

"Кавказский узел" также писал, что 28 апреля суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести с половиной годам лишения свободы жителя Дагестана Агамагомеда Шихмагомедова, признав его участником ячейки "Исламского государства"*. Суд установил, что Щихмагомедов намеревался создать в Дербенте незаконное вооруженное формирование.

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* организация признана террористической, ее деятельность на территории России запрещена по решению Верховного суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Защита нашла объяснение делу дербентцев о терроризме", "Оставлен в силе приговор жителю Баксана за содействие боевику ИГ*", "Четверо заключенных ставропольской колонии осуждены за участие в ИГ*".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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