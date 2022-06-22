Возобновлено движение по Транскаму

22 июня 2022, 15:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После расчистки Транскавказской магистрали открыт проезд для всех видов транспорта, сообщили сегодня североосетинские спасатели.

Как писал "Кавказский узел", движение по Транскавказской магистрали было закрыто из-за камнепада для всех автомобилей с вечера 21 июня.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, указано в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

спасатели отчитались о расчистке Транскама. "В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 13.00 мск 22 июня 2022 года до особого распоряжения". - говорится в сообщении, опубликованно в Telegram-канале управления МЧсс по Свереной осетии.

Движение по Транскавказской магистрали запрещено, сообщили спасатели. "В связи с камнепадом на территории Транскавказской автомагистрали, <…> запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон – Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 23 часов 45 минут 21 июня", – информирует сегодня на своем сайте Управление МЧС по Северной Осетии.

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