Оставлен в силе приговор дагестанским полицейским за избиение задержанного

22 июня 2022, 13:42

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Верховный суд Дагестана не удовлетворил апелляционные жалобы на приговор четырем полицейским, осужденным на сроки от 3,5 года до четырех лет лишения свободы за избиение задержанного.

Верховный суд Дагестана рассмотрел апелляционную жалобу сотрудников полиции по Буйнакскому району, осужденных за превышение должностных полномочий, сообщило сегодня РИА "Дагестан".

30 октября 2018 года в селе Верхнее Казанище полицейские с применением силы задержали местного жителя. В отделе полиции сотрудники в ответ на претензии задержанного избили его. Потерпевший зафиксировал побои и написал заявление на силовиков. Городской суд признал подсудимых виновными и приговорил двух из четырем годам лишения свободы, двух других - к 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, говорится в сообщении.

Осужденные и защита направили апелляцию с просьбой отменить судебный акт и направить дело на новое рассмотрение."Верховный суд республики, указав, что наказание осужденным назначено в соответствии с требованием закона, с учетом степени общественной опасности преступления и установленных обстоятельств дела, и оснований считать его несправедливым нет, оставил приговор без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", – говорится в сообщении от 21 июня на сайте Верховного суда Дагестана.

Апелляция поступила в Верховный суд Дагестана 28 апреля, состоялись три судебных заседания, решение было вынесено 21 июня состоялись три заседания суда, указано в карточке дела на сайте суда.

В суд первой инстанции дело было направлено 20 мая 2021 года, состоялись 38 заседаний суда, приговор был вынесен 29 марта, апелляция была подана 6 апреля, следует из карточки дела на сайте Буйнакского городского суда.

Комментариев осужденных или их официальных представителей относительно решения Верховного суда Дагестана не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале 2019 года суд назначил условный срок за избиение подозреваемого начальнику отдела ГИБДД по Буйнакскому району. Следствие предполагало, что полицейский остановил в Буйнакске водителя "Газели" и в грубой форме потребовал предоставить документы, после чего достал ключи из замка зажигания автомобиля и бросил их на дорогу, а водителя несколько раз ударил и уехал. Полицейскому было предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия.

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