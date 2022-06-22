Уроженка Астрахани осуждена за помощь боевикам ИГ* в Сирии

22 июня 2022, 10:39

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Ростове-на-Дону приговорил уроженку Астрахани Дарью Болгову к 11 годам заключения, которая, по версии следствия, готовила в Сирии боевикам ИГ* пищу, вела подсобное хозяйство и выполняла функции переводчика.

По версии следствия, уроженка Астрахани Дарья Болгова в 2013 году вылетела из Махачкалы в Турцию, где незаконно пересекла границу с Сирией и примкнула к участникам незаконного вооруженного формирования. С 2013 по 2021 год Болгова покупала для участников группировки продукты и различные товары, готовила пищу, вела подсобное хозяйство, выполняла функции переводчика, за что получала денежное вознаграждение.

Кроме того, следователи считают, что Болгова через интернет склоняла другого человека примкнуть к участникам группировки. А с 2015 по 2021 годы Болгова на территории Сирии принимала участие в деятельности запрещенной в России судом международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

2 июля 2021 года Болгова была депортирована из Турции в Россию. Южный окружной военный суд признал ее виновной по части 1 статьи 205.1 (Содействие террористической деятельности), части 2 статьи 205.5 (Участие в деятельности террористической организации) и части 2 статьи 208 (Участие в вооруженном формировании). Болгова приговорена к 11 годам заключения в колонии общего режима, привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы суда.

Комментариев от адвокатов Дарьи Болговой относительно приговора суда не поступало.

Часть 1 статьи 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности) и часть 2 статьи 208 УК РФ (Участие в вооруженном формировании) предусматривают до 15 лет лишения свободы. Часть 2 статьи 205.5 УК РФ (Участие в деятельности террористической организации) предусматривает до 20 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, 3 декабря 2020 года суд признал жителя Астраханской области Ахмеда Магамедова, который ранее был осужден по делу "астраханского джамаата", виновным также в содействии терроризму. Назначенный ему судом срок лишения свободы по двум делам в совокупности составил 15 лет.

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Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.