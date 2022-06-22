Транскам закрыт для всех машин

22 июня 2022, 07:15

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Транскавказская магистраль закрыта для всех автомобилей из-за камнепада, сообщили сегодня спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июня из-за угрозы схода селя движение по Транскавказской магистрали было закрыто для всех машин. В тот же день движение по трассе было возобновлено.

Движение по Транскавказской магистрали запрещено, сообщили спасатели. "В связи с камнепадом на территории Транскавказской автомагистрали, <…> запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон – Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 23 часов 45 минут 21 июня", – сообщило сегодня на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии.

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Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, указано в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.