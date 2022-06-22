Житель Ингушетии признан виновным в содействии терроризму

22 июня 2022, 04:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Южный окружной военный суд в Пятигорске приговорил к 12,5 года колонии жителя Ингушетии Ахмеда Чаниева, обвиненного в участии в запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».

По версии следствия, Чаниев в октябре 2020 года присягнул на верность лидеру "Исламского государства"* и для совершения преступлений прибыл на Ставрополье, где был задержан сотрудниками УФСБ. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие терроризму).

Часть 2 статьи 205.5 УК РФ предусматривает в виде наказания до двадцати лет лишения свободы, максимальное наказание по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ - пожизненное лишение свободы.

Суд признал Чаниева виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к 12,5 лет колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме, передала 21 июня со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Ставропольскому краю ГТРК "Ставрополье".

Решение суда было вынесено 21 июня, передает "Интерфакс".

Как писал "Кавказский узел", 30 мая Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительным срокам заключения четырех жителей Ингушетии, признав их виновными в подготовке теракта во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, оправдании терроризма, незаконном хранении оружия и членстве в "Исламском государстве"*. Сами осужденные заявляли, что дали признательные показания под пытками.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.