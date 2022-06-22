Михаил Беньяш. Стопкадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=5uw4SQvHVyk

22 июня 2022, 03:10

Суд в Краснодаре отменил постановление об обыске у адвоката Беньяша

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Краснодарский краевой суд отменил постановление об обыске, проведенном 12 марта по делу о телефонном терроризме, в квартире адвоката Михаила Беньяша.

Как писал "Кавказский узел", обыск в квартире краснодарского адвоката Михаила Беньяша был проведен в его отсутствие. Беньяш счел этот обыск нарушением неприкосновенности жилища и объяснил его тенденцией подавления прав и свобод в России.

О том, что Краснодарский краевой суд 21 июня отменил постановление об обыске в квартире Михаила Беньяша, проведенном 12 марта, сам адвокат сообщил в в своем telegram-канале. Беньяш указал, что постановление о проведении обыска, принятое без участия прокурора, суд отменил и направил на второе рассмотрение благодаря тому, что прокурор самоустранился от процесса.

Михаил Беньяш заявлял после обыска, что не совершал никаких противоправных действий. "Я стою на стороне закона и справедливости. Каким законом они руководствуются, когда нарушают неприкосновенность жилища, возбуждают заведомо незаконные уголовные дела и организуют силовые преследования мирных граждан с использованием служебных возможностей, объяснить невозможно", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла" 12 марта.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

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*  21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Съемки в пацифистском ролике привели Михаила Беньяша к административному протоколу", "Адвокат Беньяш назвал обыск в своей квартире проявлением репрессий", "Силовики пришли с обыском к двум активистам в Краснодаре".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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