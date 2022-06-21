Пилот погиб при крушении военного самолета в Ростовской области

21 июня 2022, 21:02

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Самолет Су-25 упал во время учебно тренировочного полета в Ростовской области. Пилот погиб, разрушений на земле нет, отчиталась сегодня пресс-служба Южного военного округа.

Штурмовик Су-25, который разбился сегодня в Ростовской области, выполнял плановый учебно-тренировочный полет.

"Летчик погиб. Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет", — , сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

По предварительным данным, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия воздушно-космических сил России, говорится в публикации.

Самолет упал в хуторе Гусев Чертковского района, сообщил сегодня Telegram- канал Shot, опубликовав снимки с места катастрофы. "Кавказский узел" не может подтвердить достоверность этой информации. На странице Южного военного округа на сайте Минобороны России к 20.44 мск нет информации об инциденте.

"Кавказский узел" также писал, что часть стены жилого дома в хуторе Фролов Обливского района Ростовской области в ночь на 4 апреля оказалась разрушена после того, как на нее упала авиационная ракета. После падения боезаряд не сдетонировал, а ракету уничтожили прибывшие саперы, рассказали местные жители. На месте ликвидации боеприпаса, попавшего в постройку жителя хутора Фролов, образовалась воронка диаметром около трех метров, сельчане боятся говорить об инциденте, выяснил побывавший на месте происшествия корреспондент "Кавказского узла".

21 февраля, по данным российских силовиков, снаряд полностью разрушил российский пограничный пункт на границе с Украиной, расположенный в Ростовской области. Здание находилось в 150 метрах от линии границы, снаряд был выпущен с украинской территории, никто при взрыве не пострадал, сообщило со ссылкой на Федеральную службу безопасности РБК.

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