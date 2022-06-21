21 июня 2022, 19:26

Полиция потребовала объяснения у жительницы Волжского за одиночный пикет

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудники полиции задержали жительницу Волжского Полину Чернявскую, которая провела одиночный пикет с требованием соблюдать статью 31 Конституции России о свободе собраний. После того, как активистка написала объяснительную, ее освободили.

"Кавказский узел" писал, что волгоградские активисты после начала специальной военной операции задерживались за проведение пикетов. Так, Тамара Гродникова неоднократно проводила одиночные пикеты, выступая, в том числе с требованиями прекратить давление на независимые СМИ, освободить политзаключенных и с критикой в адрес властей. В марте Тамара Гродникова была оштрафована на 30 тысяч рублей за проведение аналогичного пикета. 20 апреля она была задержана на пикете, на котором требовала прекратить преследование людей за выражение мнения. Силовики изъяли плакаты для экспертизы и предостерегли активистку от проведения новых акций, пригрозив регулярными задержаниями. 2 июня Волгоградский областной суд оставил в силе решение о штрафе в 30 тысяч рублей пенсионерке Тамаре Гродниковой. Сумма штрафа составляет три ее пенсии, отметила активистка.

В Волжском задержали и уже отпустили Полину Чернявскую. Она проводила пикет с плакатом "ст. 31 Конституции РФ" ( о праве на мирные собрания , митинги, пикеты - Прим. "Кавказского узла"). Чернявскую доставили в ОВД № 3 Волжского, где она подписала объяснительную, после чего отпустили, сообщил сегодня правозашитный проект "ОВД-инфо" в Telegram-канале ОВД-инфо Live".

"Кавказский узел" также писал, что волгоградские активисты после начала специальной военной операции задерживались за проведение пикетов. Так, Тамара Гродникова неоднократно проводила одиночные пикеты, выступая, в том числе с требованиями прекратить давление на независимые СМИ, освободить политзаключенных и с критикой в адрес властей. В марте Тамара Гродникова была оштрафована на 30 тысяч рублей за проведение аналогичного пикета. 20 апреля она была задержана на пикете, на котором требовала прекратить преследование людей за выражение мнения. Силовики изъяли плакаты для экспертизы и предостерегли активистку от проведения новых акций, пригрозив регулярными задержаниями. 2 июня Волгоградский областной суд оставил в силе решение о штрафе в 30 тысяч рублей пенсионерке Тамаре Гродниковой. Сумма штрафа составляет три ее пенсии, отметила активистка.

Новости о преследовании активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

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Примечание:

"Житель Горячего Ключа оштрафован за пацифистский пикет", "Кубань вошла в тройку регионов-лидеров по числу дел о дискредитации армии", "Сотрудник оборонного предприятия в Волгограде предстал перед судом за пацифистский лозунг".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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