Ереванский суд оправдал обвиняемых в похищении оппозиционного блогера

21 июня 2022, 16:51

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Обвинение просило четыре года условно для активистов студенческого движения Restart Times, которые обвинялись в попытке похищения оппозиционного видеоблогера Нарека Маляна, однако суд не нашел состава преступления в их действиях, сообщила сегодня защита.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта 2019 года шесть членов студенческого движения Restart Times схватили и попытались бросить в мусорный бак бывшего советника главы полиции Армении Владимира Гаспаряна видеоблогера Нарека Маляна. Сначала их заподозрили в хулиганстве, но затем дело переквалифицировали по более тяжкой статье, о попытке похищения человека. Власти Армении покровительствуют активистам Restart Times, обвиненным в попытке похищения Маляна, заявили участники протестной акции у здания суда в ноябре 2019 года. Малян выразил возмущение тем, что все подсудимые находятся на свободе.

Суд не нашел состава преступления в деянии активистов Restart Давида Петросяна, Давида Симоняна, Гарика Мискаряна, Арамаиса Петросяна, Грачью Хлгатяна и Юрия Авакяна, заявила защита.

Суд оправдал активистов движения Restart Times, обвиненных в попытке похищения оппозиционного блогера Нарека Маляна, за отсутствием состава преступления, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из адвокатов активистов Карен Меджлумян.

По его словам, прокурор обвинения запросил для активистов четыре года условно с испытательным сроком. "Защита изначально утверждала, что в деянии наших подзащитных состава преступления нет, так как данная статья может быть применима, если кого-то похитили и насильно удерживали против его воли. Насильственное удержание – обязательный фактор. Даже в обвинительной части нет каких-либо фактов, что была цель насильно удержать Маляна", - пояснил адвокат.

Обвиняемые пояснили в суде, что не имели цели похитить кого-либо, а сама акция была связана с продолжительными оскорблениями, звучащими в их адрес, добавил он. "Суд не нашел состава преступления и вынес оправдательный приговор. Суд постановил также устранить меру пресечения подписку о невыезде", - отметил Меджлумян.

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