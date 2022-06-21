Азербайджан: как жертв домашнего насилия спасает финансовая независимость

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Несмотря на достаточно развитое законодательство против домашнего насилия, проблема безопасности женщин в семье остается для Азербайджана насущной - только за 2021 год убито 70 женщин, а 24 были тяжело ранены. До сих пор не открыто ни одного государственного убежища для жертв насилия. Тем не менее, неправительственные организации и энтузиасты ведут борьбу как с самим насилием, так и с его последствиями. Как организована помощь и почему женщины видят возможность уйти от насилия через финансовую независимость, - разбирались журналисты Meydan TV.

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Материал подготовлен на основе публикации «Я была в аду, а теперь я попала в рай», размещенной сегодня на Meydan.TV

Финансовая независимость как путь избавления женщин от домашнего насилия

“Однажды он опять сильно избил меня и лег спать. Разбил мне голову об стену, лицо все посинело. Я поняла, что больше не могу это терпеть. Ребенку тогда всего пять месяцев было. Уложила ребенка, а потом приготовила веревку, забралась на стул, накинула на шею петлю. И тут как по Божьей милости малыш заплакал. Муж проснулся и очень грубо обругал ребенка за то, что тот его разбудил. Зашел и увидел, что я собираюсь повеситься. И, даже не вынимая меня из петли, так засадил мне кулаком в грудь, что веревка оборвалась, и я растянулась на полу, прямо с этой петлей на шее. А он ушел, не оборачиваясь, и хлопнул дверью. Его не волновало, а не покончу ли я с собой после его ухода...”

21-летняя Афсана (имя изменено) – одна из многих женщин в Азербайджане, ставших жертвами домашнего насилия. Из своего ада она вырвалась совсем недавно. Она вместе с дочерью обосновалась в одном из женских приютов. Но все еще охвачена страхом – ужасно боится, что муж, с которым она решила развестись, отыщет их с ребенком и убьет. И хотя мечтает о будущем, но не видит в себе сил и уверенности, чтобы идти к этим мечтам.

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Согласно официальной статистике, в 2021 году 6635 женщин в Азербайджане подверглись различного рода насилию со стороны своих мужей, партнеров, отцов, братьев и других родственников-мужчин. За год 70 женщин были убиты, а 24 – тяжело ранены. Но эксперты полагают, что официальная статистика не полностью отражает реальную картину домашнего насилия против женщин, потому что лишь очень небольшая часть жертв обращается в правоохранительные органы 1 .

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Насильственное замужество в 16 лет

Афсана рассказывает, что с насилием и жестокостью она «познакомилась» еще в детстве. И причину этого видит в том, что росла без отца. Она добавляет, что ее мать и сестра также являются жертвами насилия.

“Мама в первом браке тоже столкнулась с насилием. Муж ее был наркоманом. Она развелась с ним. Долгие годы не создавала семью. Потом вышла за моего отца. На тот момент им обоим было уже немало лет. У них родились две дочери – мы с сестрой. Когда мне было 8 лет, папа умер. И начались мучения… На то она и безотцовщина. Когда нет у тебя защиты, нет опоры. Девочек, у которых есть отцы, не считают «бесхозными», боятся им навредить”.

У отца Афсаны были еще дети от первого брата. По ее словам, старший брат предпочитал своих родных сестер, а единокровных не любил. И мать, забрав дочерей, ушла жить к своему брату.

“Дядина семья упрекала нас абсолютно за все – что мы едим, как одеваемся, как ведем себя. Мы жили там от безвыходности, как в приюте. Еще и тетя моя тоже развелась и переселилась туда. Она била мою сестру. Мне было 14 лет, сестре – 16. Не выдержала сестра всего этого. Сосватали ее за человека на 16 лет старше, она и пошла. И в доме мужа ее теперь тоже бьют, мучают, но она терпит”.

Чтобы заработать на хлеб, Афсана ходила собирать хлопок. Часами до изнеможения работала под палящим солнцем. Говорит, что, как всякому ребенку, ей тоже хотелось красивой жизни, учиться, строить будущее. Но из-за возраста и состояния здоровья матери (у нее проблемы со зрением и слухом) Афсана была единственной «добытчицей».

Когда Афсане исполнилось 16 лет, настал ее черед выходить замуж. И ее тоже выдали насильно.

“Парень оказался болен, у него случались судороги. Глядишь – упал передо мной, трясется, как животное на заклании, изо рта пена идет, штаны обмочил. А я ведь совсем еще девочкой была, в жизни такого не видела, дрожала от страха, не могла к нему подступиться. Свекровь говорила, что я должна ухаживать за ним, мыть. Что я сирота и должна терпеть. А я думала, чем же разгневала Бога, за что мне все это?”

Однажды, разговаривая с сестрой по телефону, она обмолвилась, что хочет покончить с собой. Сестра сообщила матери, и та забрала Афсану домой.

“Начала я работать то тут, то там, но не справлялась – слишком молодая была, сил было мало, выносливости не хватало. Ничего еще не понимала в жизни. Четыре года было очень трудно. Мужчин я ненавидела, думала, что все они одинаковые. Считала, что для меня все кончено. Потом встретила будущего мужа. Сначала я не хотела никаких отношений, но он был очень настойчивым. Говорил о том, какая я умная, воспитанная, как я ему нравлюсь. Откуда-то нашел мой номер телефона. Я его блокировала, а он с другого номера звонить начинал. Ну, и обманулась я в итоге, привязалась к нему, влюбилась, Бог свидетель, что я очень его любила. Но он меня не любил”.

«Что я такого сделала, за что же ты меня бьешь?»

Второй брак Афсаны был оформлен уже официально. Но и на этот раз ей не повезло. С первых же дней и муж, и свекровь были жестоки по отношению к ней. Свекровь била и оскорбляла ее, потому что не хотела видеть своей невесткой. А муж сразу же стал изменять, а когда Афсана пыталась против этого возражать, зверски избивал. “Что я такого сделала, за что же ты меня бьешь?” – Афсана часто задавала этот вопрос, но ответа не получала.

“Муж бил меня буквально ни за что. Даже когда я была беременна. Требовал, чтобы мама моя к нам не приходила, дескать, она меня подучивает, обзывал мою маму по-всякому, да и меня саму тоже. Я терпела, надеялась, что он исправится. Дом у нас был старый, в нем водились муравьи, заползали на стол, я убирала, а они опять появлялись, а у меня грудной ребенок, не успевала следить. А он, как только увидит муравьев на столе, избивал меня. Оплеухи, пинки...”

Однажды она вновь сказала матери, что не выдерживает и подумывает о суициде. Мать забрала ее и отвела в дом к старшей дочери.

“При виде меня зять набросился с кулаками на мою сестру. Не хотел, чтобы я у них жила. Я оказалась в безвыходном положении. По соседству с ними жила одна образованная, добрая женщина. Ей я и рассказала о своей беде. Сказала, что вся надежда моя – на нее, да на Бога, пусть укажет мне какой-то путь, осталась я с ребенком на улице. И она рассказала мне, что есть убежища для таких женщин, как я. Сперва я очень испугалась – не знала, что это за место. Но лучше б я пришла в это убежище с самого начала, когда меня насильно выдавали замуж в 16 лет – глядишь, избежала бы всего того, что произошло со мной потом, на ноги бы встала”.

Теперь, живя в одном из таких убежищ, Афсана мечтает оправиться от психологических потрясений, развестись, начать работать, обеспечить будущее себе и своему ребенку. Ей не хватает уверенности в себе, но она надеется, что люди, которые окружают ее сейчас, ей помогут.

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По информации Госкомитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей, на данный момент в стране не существует государственных убежищ для женщин, подвергшихся домашнему насилию – при том, что еще в 2010 году был принят закон «О предотвращении бытового насилия», предусматривающий создание подобных убежищ. Но на сегодняшний день зарегистрировано 13 убежищ, открытых неправительственными организациями. Хотя, по данным госкомитета, в реальности функционируют лишь несколько из них.

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Отсутствие программы интеграции

Одним из таких частных убежищ руководит глава Общественной организации по оказанию помощи женщинам «Чистый мир» Мехрибан Зейналова. По ее словам, убежища призваны помочь жертвам домашнего насилия пройти период реабилитации и интегрироваться в нормальную жизнь.

«Согласно законодательству, жертвы насилия могут жить в убежище в течение трех месяцев. Но в зависимости от обстоятельств срок этот может быть продлен до года или полутора лет. Мы продолжаем держать женщину у себя, если угроза ее безопасности не устранена, не закончен бракоразводный процесс, или она беременна (чтобы ребенок успел родиться и немножко подрасти)».

Для того, чтобы, покинув убежище, женщина вновь не вернулась в агрессивную для нее среду, необходимо программа интеграции.

«Находясь в убежище, женщины могут овладеть каким-нибудь ремеслом, получить сертификат, и в дальнейшем заниматься тем или иным видом частного или социального предпринимательства, дабы обеспечивать себя. В таких случаях они могут спокойно уйти из убежища и начать самостоятельную жизнь, - объясняет Мехрибан Зейналова. - Некоторым это удается, но не всем. Хотя закон «О предотвращении бытового насилия» существует уже 13 лет, но в законодательстве все еще остаются пробелы, оно нуждается в усовершенствовании. К примеру, программа занятости требует, чтобы человек проживал по месту регистрации и имел помещение на той территории. Но для женщины, сбежавшей и скрывающейся от своей семьи, это невозможно. А вот если внести в закон поправку, что это правило не относится к жертвам насилия на гендерной почве, то программа станет доступной».

«К сожалению, насилие в отношении женщин имеет место во всем мире, в том числе и в нашей стране. Сегодня женщин бьют и оскорбляют. Особую тревогу вызывает рост числа смертей из-за насилия в отношении женщин в семье», - говорит депутат Тамам Джафарова 2 .

Но, в отличии от Мехрибан Зейналовой она считает, что законодательство по защите женщин от насилия достаточное:

«В Азербайджане создана законодательная база, соответствующая международным стандартам в борьбе с насилием в отношении женщин. Однако этого недостаточно для предотвращения домашнего насилия. Следует проводить информационно-просветительские мероприятия для предотвращения насилия в отношении женщин. Борьбу с насилием должны вести не только государственные органы, но и общество в целом. Наши женщины должны знать свои права, чтобы они могли защитить себя в борьбе с насилием».

«Обеспечение гендерного равенства и борьба с насилием в отношении женщин находятся в центре внимания в Азербайджане. В этом направлении принимаются соответствующие законы и постановления. Наша страна наглядно демонстрирует свою позицию в этой области», - считает председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова 3 .

По ее словам, очень важно создать эффективные правоприменительные механизмы против насилия в отношении женщин.

«В данный момент осуществляется Программа Национальной Деятельности, в рамках которого в муниципалитетах созданы комиссии по обеспечению гендерного равенства. Эта комиссия работает с людьми из групп риска. Работа депутатов с избирателями в этом направлении могла бы внести свой вклад в общую работу», - отмечает Мурадова.

Алкоголь, наркотики, измена, насилие

37-летняя Тарана (имя изменено) вышла замуж в 23 года за дальнего родственника. В первые годы все было в порядке, но со временем отношения стали портиться.

“Постепенно он начал меняться. Выпивал, скандалил. Если я говорила, что закончилось детское питание, он швырял в меня, что под руку попадется. Отвечал, мол, закончилось и закончилось, пусть [ребенок] помирает с голоду. Так постепенно я в нем разочаровалась.

Пока был жив мой свекор, я жаловалась ему, и тот держал его в узде. Но после смерти отца муж окончательно переменился. Стал курить «траву», а потом и торговать ею. Я постоянно говорила, чтоб он бросил это дело, что у нас дети подрастают, могут тоже пристраститься. Из-за этого дома у нас постоянно случались ссоры. И стоило мне заговорить об этом, он бросался на меня с ножом, душил, бил и меня, и детей”.

Но и этим дело не ограничилось. Тарана узнала, что у мужа уже пять лет есть отношения на стороне, с другой женщиной. А однажды он и вовсе привел эту женщину к ним домой, и они стали жить все вместе.

«Это случилось на последнем году нашего брака. Привел он ее, прямо при мне и детях. А когда я запротестовала, сказал, что детей я не из отцовского дома привела, а сама, если не нравится, могу уходить. Еще сказал, что ценит эту женщину, и никто, включая его мать, не может ей слова дурного сказать. Поняла я, что должна придумать какой-то способ уйти из этого дома вместе с детьми. Но он постоянно угрожал, что в случае развода убьет и меня, и детей, и следы заметет так, что никто не узнает. Я очень боялась».

Свобода, начавшаяся с преодоления страха

Однажды Тарана поделилась своими проблемами со знакомой, и та дала ей контакты убежища Мехрибан Зейналовой. Там ей и детям оказали психологическую и юридическую помощь. Тарана смогла развестись с мужем. Спустя четыре с половиной месяца она сняла квартиру, и они покинули убежище. С того дня прошел год.

«В декабре муж меня выследил. Возник передо мной внезапно, а когда я попыталась убежать, силком затащил в машину, прямо по земле волок, губу мне разбил. Отобрал и выключил мой телефон. Я спрашивала, куда он меня везет, но он не отвечал. Кое-как мне удалось его уболтать и привезти к нам домой. Я больше не ощущала прежнего страха. Когда мы вошли, сын страшно перепугался, расплакался, раскричался и убежал. Еле успокоила ребенка, сказав, что отец просто повидается с ними и уйдет. Он сказал детям, что собирается забрать их. Но они не захотели уходить, сказали, что им хорошо здесь, со мной.

Он задолжал нам алименты почти за год, уже больше трех тысяч накопилось. Он предложил мне отказаться от алиментов в обмен на то, чтобы оставить мне детей. Получается, он продает своих детей. Я ответила, что дети имеют право на эти деньги, что и дети со мной останутся, и алименты я с него тоже получу. То есть, я без опаски привела домой человека, который душил меня и кидался с ножом, и высказала ему все, что думала. Такую уверенность я в себе развила, что смогла сделать это», – вспоминает Тарана момент, когда избавилась от своих страхов.

Через «Sapla» – к финансовой независимости

«Я хочу работать. Стоять на своих ногах. Но жаль, что я не училась. Если бы училась, у меня была бы профессия. Но я опоздала», - говорит Афсана.

Часто именно финансовые трудности заставляют женщин терпеть насилие в семье и даже возвращаться к насильникам.

«Отсутствие либо слабость интеграционных программ приводит к тому, что женщины возвращаются к насильникам. Они не видят перспективу.

Для них важны программы индивидуального предпринимательства. Чтобы они могли сидя дома ухаживать за детьми, а также осуществлять онлайн-продажу, например, своей продукции, ручной работы, принимать заказы и получать прибыль», - говорит глава ОО «Чистый мир» Мехрибан Зейналова.

Помочь этим женщинам зарабатывать свои деньги решила и Рабийя Мамедова, гражданская активистка и бывший кандидат в депутаты.

Рабийя Мамедова ранее участвовала в протестных акциях. В июне 2020 года она была задержана за участие в акции в защиту азербайджанских студентов. В феврале того же года силовики задержали ее за участие в акции кандидатов в депутаты, несогласных с результатами парламентских выборов. А вечером 3 июня мать Мамедовой была избита сотрудницей на рабочем месте. Сама активистка уверена, что инцидент связан с ее общественной деятельностью.

Запущенный ею недавно социальный проект “Sapla” призван позволить первым десяти женщинам, пережившим бытовое насилие, научиться шить и зарабатывать на продаже сшитых своими руками экологичных сумок, простыней и полотенец. Автор проекта Рабийя Мамедова говорит, что без финансовой независимости женщинам очень сложно избавиться от домашнего насилия:

«Я была кандидатом от Бинагадинского округа на прошлых муниципальных и парламентских выборах. Предвыборная кампания дала мне возможность пообщаться с людьми, узнать об их проблемах. Можно сказать, что я обошла вдоль и поперек весь поселок Бинагади. Однажды меня позвали в одно место, сказав, что требуется моя помощь. Пришла я и вижу, что беременную женщину муж избил куском арматуры. Эту женщину в 13 лет забрали из школы, а в 14 – выдали замуж. Я предложила поместить ее в убежище. Она спросила, сколько сможет пробыть там, и как долго мы сможем ей помогать. Как известно, срок пребывания в убежище ограничен. Я объяснила все, как есть. А она сказала, что у нее уже есть двое детей и вот-вот родится еще один, и спросила, как будет в одиночку растить их, не имея никакого дохода?»

После этого случая Рабийя Мамедова задумалась над проектом, который мог бы обеспечить таким женщинам финансовую независимость.

«И тогда я подумала, что я должна как-то помочь этим женщинам экономически. Их надо обучить профессии, как-то вывести на рынок труда, чтобы они могли зарабатывать свои деньги. Не зависели экономически от своих насильников. Так как мужчины манипулируют женщинами, чтобы поставить их в зависимое от себя положение, чтобы оправдать свое насилие. Как будто женщины не выживут без них, - продолжает свой рассказ Рабийя Мамедова. - В тот самый период мне попалась на глаза программа, осуществляемая Агентством занятости совместно со Всемирным банком. Я была зарегистрирована как безработная, подала заявку на участие в этой программе и года два боролась со всякими бюрократическими препонами. И вот, наконец, мы закупили оборудование и обосновались в арендованном в поселке Бинагади помещении. На данный момент мы работаем с десятью жертвами домашнего насилия, которые находятся в сложной финансовой ситуации и не имеют доступа к образованию. Мы учим их шить и стараемся помочь выйти на рынок труда».

«Теперь я попала в рай»

Тарана вспоминает, что еще когда она скрывалась от мужа, ее вместе с детьми позвали однажды в исполнительную власть Бинагадинского района.

«Я испугалась, что там может оказаться мой муж и напасть на нас. Тогда мой адвокат предложил познакомить меня с Рабийей ханум, чтобы она пошла туда со мной. Так я и познакомилась с ней. А как-то раз увидела объявление про “Sapla”, позвонила, спросила, могу ли участвовать? В “Sapla” я научилась шить и теперь мы продаем свои изделия».

По словам Тараны, женщины терпят насилие и оказываются убиты только лишь из страха. Она убеждена, что свобода женщины начинается с момента, когда она преодолеет этот страх:

«Если ко мне обратится за помощью женщина, я сама ее отведу, попрошу людей помочь ей. Так как наши женщины сейчас очень беспомощны, они боятся, я и себя имею в виду, так как и сама прошла через это. И поэтому знаю, что женщины терпят насилие, умирают именно из-за своих страхов. Они очень боятся. Их оскорбляют, избивают, угрожают смертью, а они боятся, я уверена в этом. Ну то есть разведусь, уйду из дома, и что дальше? А дальше ничего плохого. Я по себе сужу, слава богу, сегодня я сама зарабатываю, содержу детей, дети ходят в школу. Я очень счастливо живу с детьми. Я 13 лет была замужем, и эти 13 лет я не жила. На самом деле я была в аду, а сейчас попала в рай. Я и сама это пережила, и знаю, как бывает страшно. Тебя ругают, бьют, угрожают убить. И ты боишься развестись, чтоб не стало хуже. Но, на самом деле, ничего ужасного не происходит. Взять хотя бы меня саму. Слава Богу, сама зарабатываю, детей кормлю, одеваю-обуваю, они учатся, мы очень счастливы. Тринадцать лет в браке я прожила в аду. А теперь попала в рай».

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