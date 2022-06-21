Судья в Адыгее заподозрен во взяточничестве

21 июня 2022, 13:28

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Судья горсуда Майкопа получил взятку за принятие незаконного решения по гражданскому делу, которое было у него в производстве, считает следствие.

По версии следствия, судья Майкопского городского суда в ноябре 2021 года получил взятку за принятие незаконного решения в пользу истца по одному из гражданских дел, которое было у него в производстве. После получения взятки действия судья пресекли сотрудники управления ФСБ по Адыгее.

Против судьи было заведено уголовное дело по части 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки, предусматривает до 10 лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"), по решению квалификационной коллегии судей Адыгеи его полномочия были досрочно прекращены, сообщило сегодня на своем сайте следственное управление СКР по Адыгее.

Комментариев от подозреваемого или его адвокатов относительно сообщения следственного управления СКР по Адыгее не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 29 апреля 2021 года суд в Адыгее приговорил каждого из двоих сотрудников полиции к восьми годам лишения свободы, признав их виновными в вымогательстве у местного жителя 150 тысяч рублей, угрожая сфабриковать уголовное дело.

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