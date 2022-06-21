Сочинские полицейские осуждены за получение взятки и фальсификацию доказательств

21 июня 2022, 13:52

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Суд в Сочи приговорил участковых уполномоченных полиции Сочи Гранта Карапетяна и Давида Симонова к семи годам колонии, признав их виновными в получении взятки и фальсификации материалов оперативно-розыскной деятельности.

По версии следствия, в феврале 2021 года полицейские потребовали от сочинца взятку в размере 70 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте (часть 2 статьи 20.2 КоАП России). 4 марта 2021 года подсудимые были задержаны после получения денег. Кроме того, по данным следователей, Карапетян в феврале 2021 года, желая "улучшить" результаты своей работы, сфальсифицировал административный материал в отношении женщины по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения; влечет предупреждение или административный штраф), сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Суд Центрального района Сочи признал Гранта Карапетяна и Давида Симонова виновными в получении взятки (пункт "а" части 5 статьи 290 УК России). Карапетян также признан виновным в фальсификации доказательств (часть 1 статьи 303 УК России) и приговорен 7 годам и 1 месяцу колонии строгого режима с лишением права в течение пяти лет занимать определенные должности в правоохранительных органах. Симонов получил 7 лет колонии строгого режима, он также на пять лет лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах. Вину подсудимые не признали, пишет со ссылкой на пресс-службу "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае 2020 года полицейский на Кубани стал подозреваемым в фальсификации доказательств. По версии следствия, один из пяти сотрудников полиции, заподозренных в продаже патронов местному жителю, подделал протокол осмотра места происшествия.

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