Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в финансировании ИГ*

21 июня 2022, 12:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Нальчанин подозревается в том, что передал деньги участникам запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

По версии следствия, в сентябре и октябре 2013 года подозреваемый передал двум своим знакомым 250 тысяч рублей для приобретения ими вооружения, экипировки и дальнейшего участия в деятельности ИГ* на территории Сирии, сообщило следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

В отношении жителя Нальчика возбуждено дело по части 1 статьи 205.1 УК России (содействие террористической деятельности). "Подозреваемый объявлен в международный розыск", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что суд в Ростове-на-Дону в августе 2021 года признал уроженца Баксана Артура Чемкова виновным в пособничестве участнику террористической организации и приговорил к 11 годам колонии строгого режима. По версии следствия, Чемков в марте 2019 года привез участника ИГ* на территорию садоводческого общества, расположенного в Кабардино-Балкарии, где совместно с ним в подвале одного из недостроенных зданий оборудовал тайник, в котором спрятал боеприпасы и взрывные устройства. Сам Чемков не признал свою вину. В феврале апелляционный военный суд утвердил приговор.

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"Кавказский узел" размещает новости о влиянии ближневосточной войны на ситуацию в регионах Кавказа на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Кавказского узла" "Справочник" содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

* организация признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.