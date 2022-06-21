Ольга Борисова. фото: https://twitter.com/borissssova/status/1538997979650179073

21 июня 2022, 01:58

Участницу Pussy Riot не пустили в Грузию

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ольга Борисова возвращалась через Турцию из европейского тура Pussy Riot в Грузию, где проживает, но пограничники в аэропорту Тбилиси отказали ей во въезде в страну.

Ольга Борисова сообщила об отказе во въезде в Грузию в Twitter.

"Мне отказали во въезде в Грузию. Без причин. У меня нет дома, кроме Тбилиси, у меня там мой парень и квартира, за которую я плачу. Сейчас меня уже [выгнали] из Грузии в Стамбул и, видимо, сейчас повезут обратно в Амстердам (я встала в 3 часа утра и с тех пор летела в Грузию)", - написала она 20 июня.

Участница Pussy Riot возвращалась в Грузию после европейского тура группы в поддержку украинских беженцев, информирует "Медиазона"*.

Ранее "Кавказский узел" писал, что блогер из Баксана Инса Огуз, известная под псевдонимом "Инса Ландер", сбежала из-под домашнего ареста и 12 июня попыталась выехать в Грузию через Северную Осетию, однако грузинские пограничники не пропустили ее, и блогер осталась на нейтральной территории между двумя странами. Грузинское законы позволяют отказать во въезде тем, кто преследуется за терроризм, пояснило 16 июня МВД. Юристы отметили, что экстрадиция Ландер в Россию исключена, но и выехать в третью страну она не может без разрешения властей Грузии.

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Примечание:

"Суд во Владикавказе частично удовлетворил иск уволенных росгвардейцев", "Суд отказал росгвардейцам из Кабардино-Балкарии в восстановлении на службе", "Бывшие росгвардейцы из Кабардино-Балкарии не согласились с решением суда".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

21 июня 2022, 11:07

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