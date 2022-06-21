Суд оставил в колонии кубанского Свидетеля Иеговы* Мелешко

21 июня 2022, 07:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Кассационный суд в Краснодаре утвердил приговор Свидетелю Иеговы* Василию Мелешко, осужденному ранее по делу об экстремизме.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2021 года суд приговорил Василия Мелешко из кубанской станицы Холмской к трем годам колонии. Верующему поставили в вину проведение лекций и обсуждение религиозных книг.

Сотни Свидетелей Иеговы* в России, в том числе десятки на юге страны, попали под уголовное преследование после решения Верховного суда о запрете их организаций. Им вменяют попытки продолжать деятельность запрещенной судом организации, а верующие считают свои действия реализацией конституционного права исповедовать религию, говорится в материале "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". В июне 2022 года ЕСПЧ вынес постановление по жалобе Свидетелей Иеговы*, в котором признал, что запрет их материалов и организаций и преследование верующих противоречат Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и потребовал прекратить уголовные дела по статье 282.2 УК против Свидетелей Иеговы* и освободить верующих, находящихся в заключении.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре рассмотрел жалобу по делу Василия Мелешко и утвердил приговор, сообщил вечером 20 июня "Голос Кубани".

Жалоба на приговор Мелешко была подана его адвокатом 4 мая, а решение по ней вынесено 14 июня, указано в информации на сайте кассационного суда в Краснодаре. Также отмечено, что жалоба оставлена без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения - без изменения.

Напомним, в суде Василий Мелешко признал свою вину лишь частично - он не отрицал участия в жизни общины, но настаивал, что не имеет ничего общего с экстремизмом. После оглашения приговора верующий был этапирован в Белгород, а 23 декабря 2021 года стало известно о том, что Мелешко доставили в колонию в поселке Ахтарский Краснодарского края. 14 января стало известно, что дисциплинарная комиссия колонии поместила его в штрафной изолятор. Супруга верующего заявляла, что в заключении он подвергается пыткам и издевательствам.

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России* "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы* признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью, 20 июня Мосгорсуд оставил это решение в силе.