Венецианская комиссия призвала Азербайджан приблизить закон "О медиа" к стандартам Европы

20 июня 2022, 20:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В условиях и без того ограниченного пространства для независимой журналистики в Азербайджане новый закон "О медиа" окажет сдерживающее влияние на прессу, озвучила свои выводы Венецианская комиссия Совета Европы и рекомендовала приблизить закон к европейским стандартам.

Как писал "Кавказский узел", в конце апреля Платформа по содействию защите журналистики и безопасности журналистов Совета Европы распространила доклад, согласно которому в Азербайджане усилились угрозы свободе СМИ. К 3 мая международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (РБГ) обнародовала на своем сайте очередной Всемирный индекс свободы прессы-2022. Несмотря на перемещение со 167-го на 154-е место Азербайджан остается в числе стран с несвободной прессой, сочла РБГ. Независимые журналисты и блогеры, изобличающие коррупцию, подвергаются давлению и преследованиям в Азербайджане, заявили 3 мая участники конференции, посвященной положению медиа в стране. Институт свободы и безопасности репортеров призвал власти Азербайджана прекратить репрессии, освободить из тюрем журналистов и блогеров и начать реформы законодательства для обеспечения свободы СМИ.

Новый закон "О медиа" предусматривает ряд ограничений, позволяющих властям Азербайджана полностью контролировать деятельность журналистов, говорится в справке "Кавказского узла" "Закон "О медиа" в Азербайджане - приговор независимым СМИ".

Венецианская комиссия Совета Европы на своем 131-ом пленарном заседании 17-18 июня обсудила и приняла 22-страничное заключение, подготовленное четырьмя экспертами этой структуры, по действующему в Азербайджане закону "О медиа".

В совместном сообщении Венецианской комиссии и Генерального директората Совета Европы, распространенном сегодня, отмечено, экспертиза была подготовлена на основе запроса Мониторингового комитета Совета Европы.

Венецианская комиссия пришла к выводу, что "Закон пытается регулировать почти все, что связано с сектором СМИ в Азербайджане, в том числе онлайн-медиа".

При этом, как говорится в заключении комиссии, это регулирование направлено на "ограничение деятельности СМИ", а не "на создание необходимых условий, позволяющих СМИ выполнять свою роль "сторожа общественных интересов". "Многие из его положений не соответствуют европейским стандартам свободы выражения мнений и свободы СМИ, и поэтому закон не должен применяться в его нынешнем виде", - говорится в исследовании.

Комиссия выступила с рекомендациями и настоятельно призвала власти Азербайджана "в целях поощрения плюрализма" отменить чрезмерные ограничения на создание СМИ, в том числе "в отношении иностранной собственности на медиа и зарубежного финансирования".

Также комиссия считает необходимым либо упразднить "Реестр СМИ", либо отменить чрезмерно ограничительные условия для включения в него журналистов и представителей СМИ.

В частности, речь идет о таких условиях, как предоставление подробной личной информации, требования в отношении наличия высшего образования, обязательного трудового договора журналиста с редакцией, отсутствия судимости у представителя СМИ и другие. Также предлагается отменить предусмотренную в законе сложную разрешительную схему аккредитации журналистов.

Кроме того, Венецианская комиссия предлагает внести в закон поправки с тем, чтобы ограничения контента соответствовали бы прецедентной практике Европейского суда в области защиты свободы слов. Также рекомендовано внести поправки в закон относительно раскрытия источников журналистов. Необходимо, чтобы суд обязывал раскрыть источники, только в том случае, если все разумные альтернативные меры были исчерпаны.

Комиссия сочла неприемлемой норму закона о лицензировании платформ вещателей, по ее мнению, достаточна их регистрация. Она также рекомендует исключить норму закона о применении норм документа и на содержания информации, распространяемые за рубежом.

В заключении признано не приемлемым требование к журналистам и СМИ запрашивать предварительное разрешение на публикацию об уголовных преследованиях.

"Также потребуются поправки в статьи 7-9 закона, чтобы предусмотреть четкие и доступные правовые основания для ограничения свободы выражения мнений во время чрезвычайного военного положения, при проведении специальных антитеррористических операций или специальных операций против религиозных экстремизма", - далее говорится в документе.

Должен быть устранен категорический запрет на использование секретных аудио- и видеозаписей и фотографий без согласия соответствующего лица или постановления суда. Его следует заменить положением, разрешающим такое использование в случаях, когда существует явный общественный интерес к публикация такого рода материала при условии защиты прав третьих лиц.

"Наконец, существующую институциональную модель Совета прессы необходимо будет пересмотреть в соответствии с европейскими стандартами, чтобы обеспечить его способность действовать в качестве независимого регулирующего органа", - далее подчеркивается в заключении комиссии.

Азербайджанский юрист, глава Группы прав медиа Халид Агалиев комментируя заключение Венецианской комиссии, назвал его "ожидаемым".

"С самого начала запуска процесса принятия законопроекта "О медиа" журналистская общественность указывала на ограничительные нормы документа. Сама подготовка проекта была непрозрачной. Законопроект готовился в секрете, тайком и был представлен в парламент без общественного обсуждения. В нем много моментов, противоречащих и угрожающих свободе медиа. Необъяснимо выдвижение жестких условий для включения журналистов в реестр медиа. Так, руководителями медиа не могут быть лица, имеющие судимость. Но у нас есть много известных журналистов, которые были осуждены по явно сфабрикованным обвинениям. Не верно и требование наличия у журналиста трудового договора с редакцией. А как же быть тогда фрилансерам? При этом, если у журналиста нет регистрации в реестре и единого удостоверения, то его работа может быть ограничена, ему могут запретить вести съемки общественных мероприятий, получить доступ к деятельности государственных структур", - сказала Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он также считает неприемлемым требование закона о лицензии платформенных вещателей. "Лицензированию может подлежать наземное телерадиовещание, поскольку оно осуществляется посредством национальных частот, число которых ограничено. Через Интернет же сколько угодно можно проводить вещания", - сказал Агалиев.

Он считает также не логичным требование закона к журналистам о распространении изображений, записанных тайным путем без согласия заснятых лиц. Эта норма должна быть отменена для случае, если содержание имеет общественную значимость, сказал Агалиев. Он считает верным и требование относительно изменения Совета прессы.

"Эта структура у нас превратилась в придаток власти. Совет прессы должен быть независимым и беспристрастным органом, регулирующим отношения между медиа и власть, обществом и гражданами", - отметил Агалиев.

На его взгляд, заключение комиссии является сигналом к правительству, что применение указанного закона без его усовершенствования будет означать ограничение медиа.

Исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов также считает заключение Венецианской комиссии серьезным месседжем к правительству.

"Венецианская комиссия выдала негативное заключение закону "О медиа". А это означает, что документ не годится к практическому применению. В противном случае исполнение такого реакционного закона будет означать нарушение правительством Азербайджана свободы медиа и выражения. Обнародование заключения Венецианской комиссии совместно с генеральным директоратом Совета Европы по правам человека является также политическим посылом, что Совет Европы в целом отвергает указанный закон и считает его реакционным. Автоматически это будет отражено в отчетах всех мониторинговых структур организации, включая ее парламентскую ассамблею, осуществляющую постоянное наблюдение за соблюдением Азербайджаном своих обязательств. Если правительство не исправит закон, то Азербайджан будет под перманентной критикой институтов Совета Европы", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, продолжил он, в случае не устранения ограничительных норм любой субъект, против кого он будет применен, неминуемо в перспективе выиграет дело в ЕСПЧ.

Наряду с этим эксперт считает, что Совет Европы должен повысить внимание к проблемам со свободой выражения в Азербайджане. "Ситуация дошла до того, что власти Азербайджана преследуют неугодных журналистов и органы медиа не только внутри страны, но и устроили на них охоту даже в Европе", - отметил Гусейнов.

Напомним, что 16 июня во французском городе Мюлуз произошло падение на азербайджанского политэмигранта Видади Искендерова. Активист получил ножевые ранения. Искендеров считает, что за инцидентом стоят власти Азербайджана. Институт свободы и безопасности репортеров на фоне угроз азербайджанским блогерам в Европе призвал власти Азербайджана "прекратить незаконное экстерриториальное репрессивно-карательное преследование своих критиков в изгнании". В частности, в заявлении указано на очередную попытку убийства блогера Мухаммада Мирзали.

Власти Азербайджана пока не прокомментировали заключение Венецианской комиссии.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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