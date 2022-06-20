Кадыров опроверг сведения об обмене сына Саидова на украинку Паевскую

20 июня 2022, 19:32

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Сообщения о том, что сына заместителя постпреда Чечни в Крыму обменяли на украинку Юлию Паевскую, не соответствуют действительности, заявил Рамзан Кадыров, упрекнув авторов публикаций в недобросовестности.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину из Чечни отрядов добровольцев, в том числе жителей других регионов страны. Кроме того, он публикует отчеты командиров подразделений чеченских бойцов, участвующих в военной операции. Отправкой чеченских силовиков и других добровольцев в Донбасс Кадыров выделился среди глав регионов Северного Кавказа, чтобы подчеркнуть преданность Путину, указали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

Сообщения о том, что украинку Юлию Паевскую обменяли на Адама Гриценко, сына заместителя постпреда Чечни в Крыму Мурада Саидова, не соответствуют действительности, заявил сегодня Рамзан Кадыров.

"Я со всей ответственностью заявляю, что сообщения о том, что украинскую националистку Юлию Паевскую по кличке "Тайра" якобы обменяли на сына заместителя моего представителя в Крыму и Севастополе Мурада Саидова - Адама Гриценко, не соответствуют действительности. Адам Гриценко является гражданином Украины и, по свидетельствам его же отца, он до сих пор находится в плену в собственной стране. […] Всяким недобросовестным журналистам, которые пиарятся на этой теме, я бы рекомендовал проявить хоть немного профессиональной этики и подкреплять тиражируемую информацию конкретными фактами", - написал он в своем Telegram-канале.

Публикация проиллюстрирована видеообращением Мурада Саидова. "Я официально хочу вам заявить, что такого обмена не было и быть не может. Мой сын Адам Гриценко родился, вырос на Украине, он является гражданином Украины, и на сегодняшний день он до сих пор находится в плену, и он не освобожден", - говорит на видео Мурад Саидов.

17 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Юлию Паевскую удалось освободить из плена. Позднее замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что Паевскую "обменяли на очень серьезных наших ребят". "Почему об этом нет информации с нашей стороны, не знаю. Возможно, есть на то причина", - приводит сегодня его слова РБК.

Военный корреспондент "Первого канала" Ирина Куксенкова сообщила, что "обмена не было, но была левая мутная схема, в результате которой Тайра на Украине". "Некто Иса Хачукаев и Мурад Саидов вызволяли задержанного на Украине Гриценко Адама Мурадовича (сына последнего). Еще в довес к нему дали 25 миллионов рублей", - цитирует издание публикацию Куксенковой.

По версии властей ДНР, Юлия Паевская является членом полка "Азов", украинское руководство и СМИ называют ее основательницей медицинского добровольческого подразделения "Ангелы Тайры". Она попала в плен в Мариуполе 16 марта, а 18 июня записала видеообращение, на котором подтвердила факт состоявшегося обмена и поблагодарила Владимира Зеленского, сообщает сегодня "Коммерсант".

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