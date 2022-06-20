Мосгорсуд признал законным запрет Facebook* и Instagram* в России

20 июня 2022, 18:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу на решение запретить работу в России компании Meta* и принадлежащих ей соцсетей Facebook* и Instagram*.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta*, владеющей соцсетями Facebook* и Instagram*, признав их деятельность экстремистской. Мессенджера WhatsApp*, также принадлежащего компании Meta*, запрет не коснулся, пояснил представитель Генпрокуратуры, которая обратилась в суд из-за отказа Meta* удалять призывы к насилию.

Мосгорсуд сегодня признал законным запрет компании Meta* на территории России за экстремистскую деятельность, и решение Тверского суда вступило в законную силу. "Постановление суда первой инстанции признать законным и обоснованным, жалобу представителей компании Meta* оставить без удовлетворения", - цитирует постановление судьи Мосгорсуда ТАСС.

Представитель Генпрокуратуры просил Мосгорсуд признать законным решение о запрете деятельности Meta*. Эту позицию поддержали представители Роскомнадзора и ФСБ. В свою очередь юристы Meta* назвали сам факт судебного разбирательства незаконным, пояснив, что компания не имеет представительств в России и, соответственно, не находится в юрисдикции российских гражданских судов, информирует агентство.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью, 20 июня Мосгорсуд оставил это решение в силе.