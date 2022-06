Балагов анонсировал съемки фильма о черкесской диаспоре в Нью-Йорке

20 июня 2022, 17:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Режиссер из Кабардино-Балкарии Кантемир Балагов, покинувший Россию, решил перенести из Нальчика в Нью-Йорк действие своего нового фильма о черкесах.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта режиссер из Нальчика Кантемир Балагов сообщил, что покинул Россию в связи с ситуацией на Украине. Продюсер Александр Роднянский одобрил решение режиссера.

Кантемир Балагов решил перенести действие своего нового фильма "Моника" из Нальчика в Нью-Йорк, для этого режиссер начал переписывать сценарий. В новой версии сценария сюжет фильма будет строиться вокруг черкесской диаспоры в штате Нью-Джерси. Сам режиссер сейчас находится в США, где он получил визу O-1B, которую выдают людям, продемонстрировавшим выдающиеся достижения в искусстве. Продюсером "Моники" выступит Александр Роднянский, который также покинул Россию, сообщает сегодня "Лента.ру".

Кантемир Балагов покинул Россию вместе с Кирой Коваленко, рассказал сам режиссер изданию IndieWire. Он объяснил, что пришлось вылететь в Стамбул и Грузию, прежде чем отправиться в США. "Нам все еще тяжело. Наша семья все еще там. Но мы подумали, что для нас лучше быть здесь, чем попасть в тюрьму в России из-за нашего мнения о [военной операции]", - привело издание слова Балагова, перевод которых на русский язык выполнен "Кавказским узлом".

По словам Балагова, отъезду из России предшествовало давление на его родителей. "Каждый раз, когда мы размещали что-то в социальных сетях, нашим родителям звонил друг кого-то, кто знал людей в определенных кругах. Они посоветовали нашим родителям сказать своим детям, чтобы они вели себя тихо, потому что это может повлиять и на них тоже. Это действительно тяжело для нас еще и потому, что мы изо всех сил старались говорить о [военной операции]. В маленьком городке легче напугать людей", - рассказал режиссер.

В свою очередь Кира Коваленко сообщила, что надеется "найти свой собственный способ снимать фильмы в США". "В целом эти истории, которые мы рассказываем, могут быть универсальными, разносторонними и сложными", - привело ее слова издание.

Напомним, Кантемир Балагов, наряду с режиссерами из Кабардино-Балкарии Владимиром Битоковым и Кирой Коваленко является учеником мастерской известного режиссера Александра Сокурова. Работы учеников Сокурова неоднократно получали награды на кинофестивалях. Так, фильм Балагова "Дылда" по итогам 2019 года получил Национальную премию киноведов и кинопрессы "Белый слон" в номинации "Лучший фильм". Ранее картина "Дылда" получила несколько призов международных кинофестивалей.

В 2017 году другой фильм Балагова, "Теснота", также получил приз Каннского фестиваля. В январе 2021 года стало известно, что Кантемир Балагов приглашен снимать в Голливуде пилотную серию сериала The Last of Us по мотивам одноименной компьютерной игры. Режиссер назвал работу над этим сериалом своей мечтой. В августе того же года он завершил съемку пилотной серии сериала.

Картина Киры Коваленко "Разжимая кулаки", снятая в Северной Осетии, в феврале 2022 года получила призы кинопремии "Белый слон" за лучшую режиссерскую работу, лучший сценарий и лучшую главную женскую роль. Ранее эта картина получила гран-при конкурса авторского кино "Особый взгляд" на 74-м Каннском кинофестивале.

Сам Александр Сокуров ранее рассказал "Кавказскому узлу", что молодым режиссерам в Кабардино-Балкарии не хватает поддержки от государства.

Творческая мастерская Сокурова, открытая в 2010 году в Нальчике, стала отправной точкой для профессионального черкесского кинематографа, говорится в справке "Кавказского узла" "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино". Также на "Кавказском узле" размещена биографическая справка о Кантемире Балагове.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.