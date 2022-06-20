Турист из Москвы пострадал в Чегемском ущелье

20 июня 2022, 15:54

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Спасатели передали врачам туриста из Москвы, который пострадал при падении в горах Кабардино-Балкарии.

Информация о том, что в верховьях Чегемского ущелья со склона упал мужчина из Москвы, 1963 года рождения, поступила спасателям сегодня, сообщила пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Спасатели, прибыв на место, выяснили, что мужчина получил травму ноги. "В 13:40 пострадавшего эвакуировали вертолетом санавиации в РКБ г. Нальчика", - говорится в сообщении на сайте управления.

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