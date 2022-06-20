Следком начал проверку обстоятельств гибели ребенка в Чечне

20 июня 2022, 13:50

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Доследственная проверка начата после гибели полуторагодовалой девочки в оросительном канале в Гудермесе.

По данным следствия, вечером 18 июня в Гудермесе полуторагодовалая девочка, оставшись ненадолго без надзора взрослых, упала в оросительный канал, проходящий рядом с частным домовладением, и утонула, сообщило следственное управление Следственного комитета по Чечне.

Следователи начали проверку обстоятельств гибели ребенка. "По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июне 2021 года двое подростков утонули в Тереке.

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