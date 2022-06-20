Чеченский министр раскритиковал пассажиров маршруток после жалобы грозненцев

20 июня 2022, 12:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Автопарк маршруток в Грозном пополнился новыми микроавтобусами на фоне требований некоторых жителей вернуть старые автобусы, отчитался глава Минтранса Чечни. Его заявлению предшествовала жалоба жителей поселка Элиханова на повышение стоимости проезда в новых маршрутках.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2021 года жители Грозного пожаловались, что стоимость проезда на некоторых маршрутах выросла вдвое. Водители подняли цены в связи с подорожанием газа и запчастей, пояснил сотрудник Минтранса Чечни Турпал Эвзиев. "Мы не можем пополнить парк новыми микроавтобусами «Газель» в связи с возросшей стоимостью. Поскольку водителям зачастую приходится самим приобретать запчасти, то они на некоторых маршрутах сами устанавливают цены, предварительно с нами согласовывая. Они имеют на это право", - сказал он.

19 июня в Грозный прибыли 33 новых микроавтобуса "Газель Next" и "Газель City", они приобретены после поручения Рамзана Кадырова "по привлечению инвестиций в транспортную сферу", сообщило в тот же день ИА "Чечня Сегодня".

Минтранс Чечни обновляет автопарк за счет инвестиций, с начала 2022 года на пассажирские маршруты в Чечне вышли более 50 новых машин, пояснил глава министерства Рамзан Черхигов. "Мы сделаем все возможное и даже невозможное, чтобы наши пассажиры передвигались только на новых автобусах. Как бы странно это ни звучало, небольшой группе жителей ЧР не нравится, что вместо старых, фактически не пригодных к использованию автобусов, на наших дорогах курсируют новые, комфортные микроавтобусы. Но, как говорится, всем мил не будешь. Ну а работники транспортной отрасли ЧР сделают все, чтобы в нашей республике все было высшего уровня", - процитировало министра агентство.

В публикации не уточняется, о какой группе недовольных жителей идет речь. При этом ранее в тот же день на YouTube-канале "1ADAT Активист"* опубликовано видеообращение жителей грозненского поселка, записанное, как утверждается в пояснении к видео, "пару дней назад". Автор публикации подчеркнул, что не представляет руководство движения 1ADAT*, и его канал не является официальным каналом "1ADAT"*.

Видео снято на улице, на кадрах видны около двух десятков женщин разного возраста и несколько немолодых мужчин. Обращение от имени собравшихся озвучивает на русском языке одна из женщин.

"Мы, жители поселка Элиханова (грозненский поселок Гикало было решено назвать именем Жамалайли Элиханова в декабре 2020 года. – Прим. "Кавказского узла") Байсангуровского района сегодня собрались в министерстве транспорта и связи. Обещали нам сегодня сделать прием у замминистра, но тем не менее, нас сегодня никто не принял. У нас проблемные вопросы были по поселку, транспортные вопросы", - рассказала на видео женщина.

Проблема заключается в том, что власти "сняли с линии "Газели" и увеличили стоимость проезда, уточнила она от имени собравшихся. "Повысили нам цены – 50 рублей на каждого человека. Мы в поселке находимся, с этой проблемой вернулись мы сюда сегодня, приехали. Хотя заранее были отданы документы, подписи руководству министерства транспорта, наш вопрос не был сегодня удовлетворен. Многие жители поселка Гикало находятся в очень тяжелом состоянии, инвалиды, пенсионеры, ученики… Снят с рейса автобус, который работал и ездил по графику, возил наших студентов в город, пенсионеров. Работали очень хорошо ребята [водители], но тем не менее с рейса сняли наш автобус", - пожаловалась жительница поселка от имени собравшихся.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", из центра поселка Элиханова в центр Грозного проложен маршрут общественного транспорта № 107, время в пути занимает около часа.

На проблему жителей поселка Элиханова обратил сегодня внимание и читатель "Кавказского узла" с ником ressie.lind. "Там живет много моих знакомых и друзей, так что знаю не понаслышке. Ситуация такова. Раньше из поселка в Грозном ходил рейсовый автобус, проезд в котором стоил для местных жителей 25 рублей. Попутно ходили и "маршрутки", что были чуть подороже. Но теперь рейсовый автобус убрали, а цену за проезд в маршрутном такси повысили до 50 рублей с пассажира. Минусы очевидны. Во-первых, людям надо тратить в 2 раза больше денег за проезд. Во-вторых, маршрутные такси, в отличие от рейсового автобуса, отправляются только после наполнения, а не по строгому графику, из-за чего многие опаздывают на работу", - написал читатель в комментарии к материалу "Кавказского узла", расценив заявление министра как "ответ недовольным жителям поселка Гикало".

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* в июле 2021 года суд в Грозном признал экстремистскими ряд публикаций Telegram-канала "1ADAT", а также признал запрещенными интернет-ресурсы движения "1ADAT".

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.