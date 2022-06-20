Умер второй пострадавший при стрельбе в Армении

20 июня 2022, 11:56

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Пострадавший в результате стрельбы в селе Нигаван Арагацотнской области Армении скончался в больнице. Число умерших возросло до двух.

Как писал "Кавказский узел", в результате конфликта в селе Нигаван вечером 19 июня семь человек были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Еще один пострадавший в результате стрельбы - 27-летний житель Апарана - скончался в Апаранском медцентре, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Следственном комитете Армении.

По версии следствия, конфликт начался поздно вечером 18 июня после того, как 32-летний житель Еревана вместе со своим братом, проезжая на машине по Апарану, посигналили водителю "Инфинити" и остановили его, а затем завели с ним разговор о вождении машины. К ним подошла группа жителей Апарана, и начался спор, который продолжился в другом месте - на въезде в Апаран. На следующий день 32-летний ереванец вместе со своим братом и несколькими людьми пошли на территорию газозаправки и избили одного из парней, который вступил с ними спор 18 июня. Конфликт продолжился вечером близ мусорной свалки села Нигаван. Тогда 32-летний житель Еревана открыл стрельбу из винтовки по оппонентам, рассказали в Следкоме.

Согласно данным ведомства, двое 27-летних жителей города Апаран скончались в Апаранской больнице. Остальные пятеро раненых находятся в других больницах. 32-летний житель Еревана задержан.

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