Автомобиль ДПС. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

20 июня 2022, 11:38

Полицейский в Северной Осетии обвинен по делу о фиктивных ДТП

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший сотрудник ДПС и житель Северной Осетии обвиняются в инсценировках автоаварий с целью получения выплат со страховых компаний.

По данным следствия, с 18 октября до 22 декабря 2019 года обвиняемые инсценировали дорожно-транспортные происшествия во Владикавказе. Сотрудник полиции по факту ДТП составлял административные материалы с заведомо ложными сведениями, после чего они обращались в страховые компании для получения выплат. "В результате действий обвиняемых одной их страховых компаний причинен ущерб на сумму 366,7 тысячи рублей, а в двух случаях они не смогли довести свой преступный умысел до конца по причине отказа компаний в страховых выплатах на сумму 657,4 тысячи рублей", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии.

Бывший полицейский и местный житель в зависимости от роли каждого обвиняются в мошенничестве в сфере страхования и покушении на мошенничество, служебном подлоге, злоупотреблении должностными полномочиями (часть 4 статьи 159.5, часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159.5,  часть 2 статьи 292, часть 1 статьи 285 УК России). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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