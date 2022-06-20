Число прибывших в Ростовскую область беженцев выросло на 17,5 тысячи за сутки

20 июня 2022, 09:36

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Более 17,5 тысячи беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки, сообщили в погрануправлении ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", эвакуация жителей Донбасса в Россию началась почти за неделю до объявления спецоперации российских войск на Украине. Погрануправление в Ростовской области ежедневно сообщает о числе прибывших беженцев. К 19 июня через пункты пропуска в Ростовской области в Россию за сутки приехали более 17 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 17,5 тысячи граждан", - цитирует пресс-службу регионального пограничного управления ФСБ России "Интерфакс".

Напомним, 17 июня 407 вынужденных переселенцев из Донбасса прибыли в Ставропольский край. В общей сложности на Ставрополье в 20 пунктах временного размещения находятся 600 человек, около трети из них - дети.

Беженцы, прибывшие еще до начала спецоперации в пункты временного размещения в Волгоградской области, рассказали "Кавказскому узлу", что вынуждены были покинуть свои дома из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей. При этом многие заявили, что хотят вернуться домой в ближайшее время.

Жители Донбасса, находившиеся в апреле в Ростовской области, рассказали, что приехали за выплатами из-за сложной экономической ситуации, и за поездку им самим пришлось заплатить деньги частным перевозчикам.

Ранее вынужденные переселенцы также жаловались на проблемы с получением гуманитарной помощи в Ростовской области. С самого начала эвакуации общение журналистов с беженцами там регламентируется властями. Для посещения пунктов временного размещения нужно получить разрешение ситуационного центра по делам беженцев, созданного при правительстве региона, сообщило 24 марта "ОВД-Инфо"*. Днем ранее была задержана журналистка Полина Ефимова, которая пыталась пообщаться с беженцами из Мариуполя в пункте временного размещения в Таганроге.

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