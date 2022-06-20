Жительница Астрахани заподозрена в мошенничестве с маткапиталом

20 июня 2022, 08:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Передано в суд дело о мошенничестве жительницы Астрахани, необоснованно обналичившей сертификат на материнский капитал.

По версии следствия, обвиняемая вступила в преступный сговор с сотрудником кредитного потребительского кооператива и обналичила свой сертификат на материнский капитал на сумму более 408 тысяч рублей якобы для улучшения жилищных условий, сообщило следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

Дело по ч. 3 ст. 159.2 УК России (мошенничество при получении выплат) в отношении жительницы Астрахани передано в суд, сказано в сообщении, опубликованном 19 июня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте 2021 года жительницы Волгоградской области заявили о хищении маткапитала кредитным кооперативом, через который они хотели приобрести дома и землю. По их словам, кооператив закрылся после получения доверенностей на право распоряжаться материнским капиталом. Прокуратура поддержала требования женщин о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

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