Протестующие в Рустави потребовали освободить Нику Гварамию

20 июня 2022, 06:50

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Активисты движения "За Грузию" провели около тюрьмы в Рустави, где содержится бывший руководитель телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия, акцию протеста, во время которой потребовали освободить его.

Как сообщал "Кавказский узел", горсуд Тбилиси 16 мая приговорил бывшего руководителя телеканала "Рустави 2" Нику Гварамию к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о растрате. Правозащитники и соратники Гварамии сочли приговор суда слишком суровым. Защита Гварамии 19 мая заявила, что опротестует вынесенный ему приговор, так как считает его политически мотивированным. Омбудсмен Грузии призвала президента страны помиловать Гварамию, так как суд вынес необоснованное решение.

Несколько десятков сторонников Ники Гварамии из числа активистов движения "За Грузию" провели 19 июня около тюрьмы в Рустави акции в его поддержку, на которой потребовали освободить его.

Протестующие заявили, что Гварамия арестован необоснованно и по политическим мотивам. Помимо освобождения Гварамии, они также потребовали освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, информировал сегодня на своем сайте телеканал "Мтавари архи".

Телеканал также опубликовал видеорепортаж, на кадрах которого показаны несколько десятков человек. В руках они держат флаги Грузии и транспаранты.

Напомним, Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября был арестован, так как ранее был заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Из-за ареста политик уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?", новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются на странице "Саакашвили под судом".

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