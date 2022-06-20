Работы по разминированию осложнили отгрузку нефти из порта Новороссийска

20 июня 2022, 05:54

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В порту Новороссийска найдено более 50 потенциально опасных боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В связи с работами по их разминированию введены ограничения на отгрузку нефти из Казахстана Каспийским трубопроводным консорциумом.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня в Новороссийске на сутки был введен запрет на купание из-за найденных в Цемесской бухте боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В акватории Черного моря в районе объектов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) было найдено более 50 объектов, которые могут оказаться неразорвавшимися минами и торпедами времен Великой Отечественной войны, сообщает 18 июня "Коммерсант".

С 16 июня акватория вблизи объектов КТК была полностью закрыта, что привело к приостановке отгрузки нефти. Очередные работы по разминированию намечены на сегодня, 20 июня. Как минимум до конца июня работа по отгрузке может периодически останавливаться.

Ранее Каспийский трубопроводный консорциум сообщил, что до 25 июня нефть будет отгружаться только с одного из трех выносных причалов - ВПУ-3. По данным пресс-службы консорциума, в акватории двух других причалов - ВПУ-1 и ВПУ-2 - были выявлены "гидроакустические и магнитные цели", которые требуют "дообследования", а также "утилизации в случае необходимости".

Мощность нефтепровода КПК, протяженностью 1,5 тысячи километров, составляет 67 миллионов тонн нефти в год. Данный маршрут используется в основном для транспортировки нефти из Казахстана на западные рынки. Около трех месяцев назад работа двух причалов уже приостанавливалась из-за того, что они пострадали во время шторма. По оценкам экспертов, за три недели, пока причалы не работали, мировой рынок терял около миллиона баррелей нефти в сутки, сообщает "Бизнес-онлайн".

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков отметил, что приостановка отгрузки нефти в Новороссийске не скажется негативно на экспорте из страны. По его словам, до 15 июля месторождение Кашаган, откуда поступает нефть, будет находиться на плановом ремонте, информирует "Агентство нефтегазовой информации".

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