Жительница Северной Осетии обвинена в дискредитации российской армии

20 июня 2022, 04:54

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В суд Владикавказа поступило административное дело в отношении местной жительницы Арианы Лолаевой, обвиняемой в дискредитации Вооруженных сил России.

Административный протокол в отношении жительницы Северной Осетии Арианы Лолаевой поступил в Промышленный суд Владикавказа. Данных о том, когда будет рассмотрено дело, на сайте суда нет. Указано, что Лолаева является привлекаемым лицом по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

Статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

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