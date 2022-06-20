КоАП РФ. Фото: Нина Туманова для "Кавказского узла"

20 июня 2022, 04:54

Жительница Северной Осетии обвинена в дискредитации российской армии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В суд Владикавказа поступило административное дело в отношении местной жительницы Арианы Лолаевой, обвиняемой в дискредитации Вооруженных сил России.

Административный протокол в отношении жительницы Северной Осетии Арианы Лолаевой поступил в Промышленный суд Владикавказа. Данных о том, когда будет рассмотрено дело, на сайте суда нет. Указано, что Лолаева является привлекаемым лицом по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

Статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Организатор "Монстрации" в Махачкале сочла недостаточной компенсацию за задержание", "11-летний подросток в Камышине поставлен на профучет за дискредитацию российской армии", "Волгоградский активист признан виновным в дискредитации вооруженных сил".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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