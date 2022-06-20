Пожар в ТЦ "Алые паруса", фото: пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

20 июня 2022, 03:55

Крупный пожар потушен в торговом центре Владикавказа

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Огонь охватил около 600 квадратных метров в торгово-развлекательном центре "Алые паруса" во Владикавказе.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Алые паруса" по улице Калинина во Владикавказе начался вечером 19 июня.

Огонь охватил около 600 квадратных метров, спасатели эвакуировали 65 человек, пострадавших нет, пишет РИА "Новости".

При пожаре, которому был присвоен второй ранг сложности, пострадал зал торжеств, деловой центр и кровля. Огонь удалось потушить, говорится в сообщении Главного управления министерства по чрезвычайным ситуациям по Северной Осетии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что при пожаре в частном доме в Волгодонском районе Ростовской области погибли три человека.

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Примечание:

"24 человека эвакуированы из пятиэтажки в Туапсе после взрыва газа", "Посетители супермаркета эвакуированы в Краснодаре из-за пожара", "Три человека погибли при пожаре на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

20 июня 2022, 05:54

20 июня 2022, 04:54

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