Ингушетия оказалась в хвосте рейтинга регионов России по доходам населения

20 июня 2022, 00:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

29,7% населения Ингушетия живет за чертой бедности, следует из данных Росстата. Это худший показатель среди регионов России. При этом по отношению доходов населения к расходам республика оказалась предпоследней в рейтинге.

Как писал "Кавказский узел", денежные доходы жителей Северо-Кавказского федерального округа в первом квартале текущего года в номинальном выражении выросли на 10,3%, но с поправкой на индекс потребительских цен реальные доходы сократились на 1,7%, следует из релиза Северо-Кавказстата.

РИА "Новости" опубликовало сегодня, 20 июня, рейтинг регионов России по доходам населения. В нем приведены два показателя - отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг и доля населения за чертой бедности в 2021 году (в процентах). За основу рейтинга взяты данные Росстата за период с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 года.

Среди регионов юга России наилучшая ситуация - в Краснодарском крае, который занял 16-е место рейтинга. Отношение доходов к расходам в регионе составляет 1,65, за чертой бедности живет 10% населения. На 26-м месте - Адыгея (отношение доходов к расходам - 1,52; за чертой бедности - 11,7% населения).

Ростовская область - на 41-м месте (1,45 и 12%), Дагестан - на 52-м месте (1,37 и 14,7%), Волгоградская область - на 58-м месте (1,35 и 11,2%), Астраханская область - на 60-м месте (1,33 и 15,5%), Северная Осетия - на 64-м (1,31 и 13,5%), Кабардино-Балкария - на 70-м (1,23 и 18,2%), Чечня - на 73-м (1,2 и 19,9%), Ставропольский край - на 78-м (1,16 и 18,5%), Карачаево-Черкесия - на 81-м (1,00 и 22,7%), Калмыкия - на 82-м (1,00 и 22,7%).

На предпоследнем месте рейтинга - Ингушетия, где отношение доходов к расходам составляет 0,95, и 29,7% населения живет за чертой бедности. Последний показатель - худший среди регионов России.

Всего же, по данным Росстата, за чертой бедности в России живет 11% населения.

"Кавказский узел" также писал, что, по данным исследования РИА "Рейтинг", в марте Чечня стала аутсайдером рейтинга по уровню зарплат жителей малых и средних городов. При этом ранее, по данным за 2021 год, Калмыкия стала худшим регионом России по уровню самой высокой зарплаты, причем таковые в республике получали госслужащие.

Напомним, по данным исследования РИА "Рейтинг" в декабре 2019 года, Кабардино-Балкария и Дагестан возглавили антирейтинг регионов с самыми низкими зарплатами. Среди регионов юга России больше всего работников с зарплатой выше ста тысяч рублей оказалось в Астраханской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае.

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