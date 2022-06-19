19 июня 2022, 21:00

Более тысячи жителей Городовиковска остались без водоснабжения

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После аварии на водоводе жители частных домов на 13 улицах Городовиковска остались без воды. Произошедшее заинтересовало прокуратуру Калмыкии.

Авария, связанная с отключением водоснабжения, произошла в 17.55 мск на территории Городовиковска.

На водоводе прорвало магистральную трубу диаметром 250 миллиметров, сообщило сегодня ГУ МЧС России по Калмыкии.

"Всего в зону отключения водоснабжения попадают 13 улиц частного жилого сектора (727 частных жилых домовладений, 1 052 человека). Многоквартирных домов и социально значимых объектов в зоне отключения водоснабжения нет", - сказано в сообщении спасателей.

Аварию устраняют оперативная группа Городовиковского пожарно-спасательного гарнизона и бригада МУП "Благоустройство". Специалисты планируют завершить аварийные работы в 14.00 мск 20 июня, уточнила пресс-служба ведомства.

Прокуратура начала проверку в связи с аварийным отключением от водоснабжения 13 улиц Городовиковска. Жители улиц имеют резервные автономные источники водоснабжения, сообщила сегодня прокуратура Калмыкии.

Будет дана оценка деятельности должностных лиц городского муниципалитета и ресурсоснабжающей организации, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты все необходимые меры прокурорского реагирования, заявило ведомство.

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Примечание:

"Жители Калмыкии раскритиковали чиновников за проблемы с водой", "Жители Кривой Балки заявили о нерешенных проблемах с водоснабжением", "Более пяти тысяч сельчан в Дагестане остались без газа после автоаварии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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