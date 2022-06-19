Грузия осудила установку новых указателей на линии разграничения с Южной Осетией

19 июня 2022, 20:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Служба госбезопасности Грузии назвала незаконными установленные в районе села Хурвалети Горийского муниципалитета указатели-баннеры.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября 2019 года КГБ Южной Осетии объявил о закрытии пунктов пропуска на границе с Грузией на неопределенное время, объяснив это "нагнетанием напряженности" со стороны властей Грузии. Этому предшествовала установка грузинскими военными блокпоста в районе села Цнелис (осетинское название – Уиста). 1 октября 2019 года на встрече в Эргнети Грузия ответила отказом на требование Южной Осетии убрать блокпост. Югоосетинская сторона также не согласилась пойти на уступки. В этом году Совет безопасности Южной Осетии решил открыть на пять дней, с 13 по 17 июня, три пункта пропуска на границе с Грузией в связи с празднованием религиозного праздника Ломисы дзуар. 12 июня Служба госбезопасности Грузии сообщила, что участок границы с Южной Осетией около села Зардианткари перекрыт дополнительными ограждениями.

Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

Представители российских сил на находящейся под их контролем территории в районе села Хурвалети Горийского муниципалитета 18-19 июня в рамках "бордеризации" установили незаконные, по мнению грузинской стороны, указатели-баннеры, сообщило сегодня со ссылкой на СГБ издание "Новости-Грузия".

Ведомство считает эту установку одним из фактов проявления незаконной бордеризации, в связи с инцидентом активирована горячая линия, проинформированы сопредседатели МНЕС и Женевских переговоров, сообщил сегодня грузинский "Первый канал".

"Вопрос будет остро поднят на заседании Эргнетского механизма предотвращения и реагирования на инциденты, а также на Женевских международных дискуссиях", - процитировала заявление СГБ телекомпания.

"Незаконная так называемая бордеризация и установленные в ее рамках незаконные инсталляции мешают свободному передвижению, усложняют повседневную жизнь местного населения и наносят ущерб обстановке безопасности на месте. Полную ответственность за происходящий процесс несет оккупационная сила", - процитировало сообщение СГБ "ИнтерпрессНьюс".

На странице Комитета госбезопасности Южной Осетии в Facebook по состоянию на 19.40 мск 19 июня отсутствуют комментарии относительно данного заявления.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

Напомним, жителей грузинских сел, находящихся близ линии разграничения с Южной Осетией, нередко задерживают и штрафуют за нарушение границы. Власти Грузии считают такие случаи похищениями.

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