Альпинист из Пятигорска передан врачам в Кабардино-Балкарии

19 июня 2022, 18:30

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Спасатели передали врачам альпиниста из Пятигорска, получившего травму при восхождении в горах Эльбрусского района.

Как писал "Кавказский узел", сегодня получил травму ноги и попросил о помощи альпинист при восхождения на пик Терсколак (высота 3400 метров) в Эльбрусском районе. Пострадавший – участник незарегистрированной в МЧС туристической группы из Пятигорска, сообщили спасатели.

Пострадавшего альпиниста эвакуировали в поселок Терскол на коммерческом вертолете «Хелиэкшн» и передали сотрудникам центра медицины катастроф, сообщила пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

"На поисково-спасательные работы привлекались спасатели от МЧС России в количестве 17 человек и одна единица техники", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

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