19 июня 2022, 17:00

Оператор телекомпании "Пирвели" избит в Батуми

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Оператор пострадал при нападении на съемочную группу оппозиционной телекомпании "Пирвели" в Батуми.

По данным оппозиционной телекомпании «Пирвели», нападение на съемочную группу произошло в Батуми. Во время включения прямого эфира был избит оператор.

Нападавшие заявили, что им не нравится редакционная политика телекомпании, информирует "Новости-Грузия".

Специальная следственная служба начала расследование признаков незаконного вмешательства в журналистскую деятельность. Ведомство сообщило, что "проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия" для объективного расследования, пишет "Грузия online".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Задержаны подозреваемые в избиении журналистов в Зугдиди", "Следствие потребовало ареста обвиняемого в нападении на журналистов "Формулы"", "ЮНЕСКО внесло Лексо Лашкараву в список убитых журналистов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

19 июня 2022, 17:58

19 июня 2022, 16:15

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