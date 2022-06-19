Оператор телекомпании "Пирвели" избит в Батуми

19 июня 2022, 17:00

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Оператор пострадал при нападении на съемочную группу оппозиционной телекомпании "Пирвели" в Батуми.

По данным оппозиционной телекомпании «Пирвели», нападение на съемочную группу произошло в Батуми. Во время включения прямого эфира был избит оператор.

Нападавшие заявили, что им не нравится редакционная политика телекомпании, информирует "Новости-Грузия".

Специальная следственная служба начала расследование признаков незаконного вмешательства в журналистскую деятельность. Ведомство сообщило, что "проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия" для объективного расследования, пишет "Грузия online".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.