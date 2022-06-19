Жители Алагира пожаловались на затопление домов после прорыва канализации

19 июня 2022, 15:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Вода из канализации затопила улицу Кодоева в Алагире и подвалы жилых домов, пожаловались местные жители и попросили как можно быстрее устранить аварию.

Жители Алагира жалуются, что по улице Кодоева три дня текут канализационные стоки и затапливают подвалы домов. По словам одного из жителей, канализацию прорвало 17 июня, когда на другой улице меняли трубы.

"Вчера (18 июня) аварийная служба уехала устранять аварию в Бурон... Потом они приехали сюда, прошли мимо, доехали до улицы Ленина, где меняли трубы, там поковырялись, поняли, что у них ничего не получится, и уехали. И все. А сегодня воскресенье", – приводит сегодня его слова издание "Крылья TV" в своем Telegram-канале.

Там же опубликовано видео, снятое на телефон местной жительницей. Женщина идет по улице, демонстрируя в кадре затопленные участки, и комментирует ситуацию.

"По улице Кодоева с трех канализаций течет вода вот так, – говорит она, показывая канализационный люк, из-под которого со значительным напором вытекает вода. – Всю улицу залила, смотрите".

Автор видео высказала предположение, что прорыв канализации связан с заменой труб на улице Ленина. "Что-то там засорилось, сломалось, ее не могут вытащить, и за счет этого канализации у нас прорвались", – говорит женщина.

Жительница Алагира призвала власти решить проблему. "В конце-то концов, сколько можно издеваться над людьми? По кочкам ходим, даже пройти негде", – говорит она и показывает еще один канализационный люк, из-под которого вытекает вода.

Дойдя до сухого участка улицы, женщина спрашивает у адресатов видео, что теперь делать жителям. "У нас и в подвалах, и под домом уже уйма воды канализационной", – пожаловалась она в конце видео.

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