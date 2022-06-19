Помощь спасателей потребовалась альпинисту в Эльбрусском районе

19 июня 2022, 14:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Один из участников восхождения на пик Терсколак в Эльбрусском районе запросил помощь, сообщили спасатели.

Информация о том, что при восхождении на пик Терсколак (высота 3400 метров) в Эльбрусском районе один из участников тургруппы получил травму ноги и попросил о помощи, поступила спасателям сегодня в 11 мск, сообщила пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

"По предварительным данным, группа из Пятигорска в количестве 4 человек, не зарегистрировали свой маршрут. На место выдвинулись спасатели от МЧС России в количестве 17 человек и 1 единица техники", - говорится в публикации на сайте ведомства.

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