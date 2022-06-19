Азербайджанский военный. Фото: пресс-служба Министерства Обороны Азербайджана, https://mod.gov.az/

19 июня 2022, 09:53

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле со стороны Армении

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском направлении, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана 17 июня заявило, что ночью армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии около села Демирчидам в Кельбаджарском районе. Информация Минобороны Азербайджана о нарушении режима перемирия на границе не соответствует действительности, заявило в тот же день военное ведомство Армении.

Вечером 18 июня и в ночь на 19 июня азербайджанские позиции были обстреляны из разнокалиберного оружия в направлении сел Йухары Айрым, Бармагбине и Зивель Кельбаджарского района, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Огонь велся со стороны сел Зяркенд и Йухары Шорджа Басаркечярского района (Варденисский район Гегаркуникской области Армении, – прим. "Кавказского узла"), говорится в сообщении. 

По данным военного ведомства, азербайджанские военные приняли ответные меры.

Напомним, Кельбаджарский район (армянское название Кельбаджара – Карвачар) по итогам осенней войны 2020 года перешел под контроль Азербайджана. Ранее эта территория относилась к Шаумяновскому и Мартакертскому районам Нагорного Карабаха. Какие еще территории перешли под контроль Баку после войны 2020 года, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий и их последствий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Комментариев относительно этого сообщения об обстреле на сайте Минобороны Армении по состоянию на 9.50 мск сегодня нет. 

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Примечание:

"Сотрудник Соткского рудника ранен при обстреле", "Армянские сельчане пожаловались на неопределенность из-за близости азербайджанских постов",  "Минобороны Армении сообщило о гибели раненного при обстреле солдата".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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