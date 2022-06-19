Жительница Кубани оштрафована за комментарии в соцсети

19 июня 2022, 04:53

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Ксения Салганова из Белореченского района оштрафована на 45 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

Как писал "Кавказский узел", жители Краснодарского края регулярно штрафуются за акции против спецоперации на Украине и пацифистские посты в интернете. К примеру, 18 июня был оштрафован на 30 тысяч рублей житель Горячего Ключа Армен Козманов за пацифистский пикет.

Жительница Белореченского района Кубани Ксения Салганова оштрафована на 45 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, сообщает 18 июня "ОВД-Инфо"*.

Суд оштрафовал жительницу Кубани за комментарии в Instagram*.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".

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