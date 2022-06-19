КоАП РФ, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

19 июня 2022, 04:53

Жительница Кубани оштрафована за комментарии в соцсети

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ксения Салганова из Белореченского района оштрафована на 45 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

Как писал "Кавказский узел", жители Краснодарского края регулярно штрафуются за акции против спецоперации на Украине и пацифистские посты в интернете. К примеру, 18 июня был оштрафован на 30 тысяч рублей житель Горячего Ключа Армен Козманов за пацифистский пикет.

Жительница Белореченского района Кубани Ксения Салганова оштрафована на 45 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, сообщает 18 июня "ОВД-Инфо"*.

Суд оштрафовал жительницу Кубани за комментарии в Instagram*.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов". 

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Суд в Прохладном оштрафовал пастора адвентистской церкви", "Адвентистка оштрафована за миссионерство в Кабардино-Балкарии", "Прокурор потребовал новой экспертизы по делу Залипаева".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

19 июня 2022, 09:53

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