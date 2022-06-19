Дольщики пожаловались на обман при продаже квартир в Нальчике

19 июня 2022, 03:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Квартиры в нальчикской многоэтажке, за которые дольщики заплатили деньги подрядчику, были впоследствии вторично проданы застройщиком. Последний уверяет, что в случившемся виноват подрядчик, который не имел права продавать квартиры. В отношении подрядчика возбуждено уголовное дело о мошенничестве, вину он признал частично.

Уголовное дело возбуждено в отношении подрядчика, представителя строительной компании из Пятигорска, которая построила многоквартирный дом по улице Хужокова, 145е в Нальчике. Дело возбуждено по части 3 статьи 159 (мошенничество).

Один из обманутых дольщиков, профессор Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета Тимур Шалов рассказал 18 июня корреспонденту "Кавказского узла", что однокомнатную квартиру в упомянутом доме он решил приобрести в 2018 году. Объявление о продаже он нашел в интернете.

Шалов, по его словам, заключил договор долевого строительства и заплатил за квартиру площадью 30 квадратных метров 650 тысяч рублей.

«Вместо запланированных двух лет дом строился пять лет. Изначальный утвержденный проект на возведение 3-хэтажного дома попытались заменить на 5-этажный. В конечном итоге, не имея соответствующего разрешения, фирма–застройщик <...> возвела 7-этажный дом, где седьмой этаж сооружен из полимерных щитов. Из-за повышенной этажности к дому прилепили уродливые наружные лифты. Но самое главное: выяснилось, что восемь квартир в доме проданы по второму разу. Квартиры сперва продали <...> на начальных этапах строительства, затем уже через [другую фирму из Кабардино-Балкарии] по более высокой цене – это уже на последнем этапе строительства», - рассказал Шалов.

Юрист Джованна Давыдова приобрела в доме две квартиры себе и одну племяннику. За две свои квартиры она заключила договор с фирмой из Кабардино-Балкарии, а племянник заключил договор уже с фирмой из Пятигорска.

«Я работаю в Москве, но периодически приезжаю в Нальчик. Когда я решила помочь племяннику приобрести квартиру в том же доме, где приобрела себе, я позвонила <...> и спросила, могу ли я приобрести у них еще одну квартиру. Руководитель компании мне ответил, что [компании] больше не существует, что все полномочия переданы подрядчику и нужно разговаривать с ним. А теперь они утверждают, что такого разговора не было. В 2021 году они продали квартиру моего племянника, а два договора, заключенные со мной, вообще оказались липовыми, поскольку они заключили со мной договора на квартиры, которые они не имели права строить. Поскольку разрешение у них было только на трехэтажный дом. На четвертый, пятый и шестой этажи у них нет разрешения. И им никто его не дает. Поэтому наши договора не прошли регистрацию в установленном порядке. Но я твердо намерена забрать свои квартиры», - рассказала Давыдова корреспонденту "Кавказского узла".

Заслуженный деятель искусства Кабардино-Балкарии, 83-летний пенсионер Мухамед Маметов вложил в квартиру средства, полученные от продажи своей квартиры. Он хотел немного расширить свою жилплощадь, чтобы жить с сыном. В результате остался без жилья. Мать двоих детей-инвалидов Залина Кажарова вместе с сестрой хотели приобрести в этом доме две однокомнатные квартиры. Сестре удалось вернуть свои деньги, а Залине отказали. Рустам Григорян вложил в строительство двухкомнатной квартиры материнский капитал, а также средства от продажи автомобиля. Всего 1 350 тысяч рублей. Его квартиру также продали кому-то.

Всего на сегодня известно о восьми потерпевших. Общая сумма ущерба составила более 10 млн рублей.

С обманутыми дольщиками встретились представители строительной компании из Кабардино-Балкарии. Один из ее руководителей рассказал им, что между его компанией и обвиняемым в мошенничестве подрядчиком, а также его отцом был заключен договор субподряда на строительство пятиэтажного дома.

«Мы их взяли на работу с условием, что мы им будем передавать квартиры, они будут их продавать и на эти деньги построят пять этажей. В тот момент мы заключили договор на 12 квартир (он перечислил номера квартир) общей площадью 530 кв. м. Мы это зафиксировали в договоре, который заключили с ними», - рассказал он.

Далее представитель стройкомпании сообщил, что в случае, если клиент обращался к обвиняемому в мошенничестве подрядчика по вопросу приобретения квартиры из 12 выделенных, то последний должен был привести его в офис их компании. Там должны был заключить с клиентом договор долевого строительства, при этом деньги передавались подрядчику.

«И так до следующего клиента, который появится. Правда, это была устная договоренность, потому что за ними ничего плохого мы никогда не замечали», - сказал представитель компании.

В процессе строительства, по его словам, отец обвиняемого обращался к ним с просьбой заменить квартиры: «Он говорил: "Мы не можем закончить строительство, поменяйте, нам пожалуйста квартиру". Он поменял по допсоглашениям семь или восемь квартир».

По словам представителя компании, проект изначально был на пятиэтажный дом, но по ходу строительства «появилась техническая возможность» построить шестой этаж. «К сожалению, он не смог выполнить свои обязательства. Он не построил нам шесть этажей», - сказал он.

Далее он пояснил, что договора, которые заключил обвиняемый от лица своей компании недействительны, что «произошла путаница». Так что компания из Кабардино-Балкарии тут ни при чем и компенсировать никому ничего не собирается. «От меня вы квартиры просто так не получите, я не виноват», - заявил представитель компании и предложил адресовать все претензии обвиняемому. Он также предложил не сажать его в тюрьму, а дать ему возможность построить еще один дом, где обманутые дольщики получат свои квартиры.

Дольщики отвергли предложение, заявив, что не намерены ждать еще пять лет. К тому же, можно ли верить тому, кто тебя уже однажды обманул. Некоторые участники встречи заявили, что намерены забрать свои квартиры, и пусть тем, кому продали их второй раз, выделят квартиры в другом новом доме.

Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела, обвиняемый сообщал желающим приобрести квартиры в доме, строительство которого он вел, «заведомо ложные сведения» о реализации квартир. В соответствии с договором подряда, заключенным между двумя компаниями, он подготовил "фиктивные предварительные договора купли-продажи".

По словам Тимура Шалова, обвиняемый частично признал вину. "Получается, деньги взяли, дом построили, квартиры продали по два раза, а людям, на чьи деньги построены квартиры, предлагается в качестве возмещения уголовное дело - и ничего более», - возмутился он.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в октябре 2021 года дошло до суда дело двух жителей Кабардино-Балкарии, которые обвиняются в присвоении 31 миллиона рублей, полученных у 10 дольщиков.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

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