18 июня 2022, 23:00

Доброволец из Грузии погиб на Украине

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МИД Грузии сообщил о гибели грузинского добровольца на Украине. Число погибших грузинских добровольцев на Украине выросло до 16. 

Как писал "Кавказский узел", 8 июня стало известно, что на Украине погиб грузинский доброволец Георгий Григолия. Утром 10 июня его тело было доставлено в аэропорт Тбилиси, 11 июня он был похоронен в селе Абаши. Григолия стал пятнадцатым по счету погибшим с начала спецоперации на Украине добровольцем из Грузии.

Еще один грузинский боец погиб на Украине, сообщил сегодня со ссылкой на МИД страны грузинский "Первый канал".

"Посольство Грузии в Украине проинформировано о данном факте. Начаты соответствующие процедуры", - процитировал сообщение МИД Грузии телеканал, не уточнив при этом имя погибшего.

Грузинский доброволец погиб, когда выносил раненого украинского бойца, сообщило "ИнтерпрессНьюс". Таким образом, с начала спецоперации жертвами боевых действий на Украине стали уже 16 грузинских бойцов, информировало агентство.

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Примечание:

"Глава Следкома поручил привлечь к ответственности командира "Грузинского легиона" в составе вооруженных сил Украины", "46 семей беженцев в Тбилиси получили квартиры", "Почти 600 тонн гуманитарной помощи отправлено на Украину из Грузии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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