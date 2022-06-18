Доброволец из Грузии погиб на Украине

18 июня 2022, 23:00

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МИД Грузии сообщил о гибели грузинского добровольца на Украине. Число погибших грузинских добровольцев на Украине выросло до 16.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня стало известно, что на Украине погиб грузинский доброволец Георгий Григолия. Утром 10 июня его тело было доставлено в аэропорт Тбилиси, 11 июня он был похоронен в селе Абаши. Григолия стал пятнадцатым по счету погибшим с начала спецоперации на Украине добровольцем из Грузии.

Еще один грузинский боец погиб на Украине, сообщил сегодня со ссылкой на МИД страны грузинский "Первый канал".

"Посольство Грузии в Украине проинформировано о данном факте. Начаты соответствующие процедуры", - процитировал сообщение МИД Грузии телеканал, не уточнив при этом имя погибшего.

Грузинский доброволец погиб, когда выносил раненого украинского бойца, сообщило "ИнтерпрессНьюс". Таким образом, с начала спецоперации жертвами боевых действий на Украине стали уже 16 грузинских бойцов, информировало агентство.

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