Жители Нового Агачаула потребовали потушить пожар на свалке

18 июня 2022, 20:00

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В поселке Новый Агачаул жители перекрыли дорогу, требуя потушить пожар на свалке, дым от которого идет на поселок. Жители не раз обращались в инстанции с просьбой ликвидировать свалку, однако результата это не принесло, указали пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", мусорная свалка, расположенная в пригороде Махачкалы, стала источником проблем для жителей прилегающих населенных пунктов, особенно когда на ней происходит возгорание. Едкий дым и копоть от горящего мусора, а также резкий запах мешают местным жителям.

Сегодня в поселке Новый Агачаул (пригород Махачкалы) люди перекрыли дорогу в сторону незаконной свалки, которую тушат уже годами, но никак не потушат. Очередное задымление, мешающее людям жить и дышать, выразилось в протест, сообщил сегодня Telegram-канал дагестанского издания "Черновик".

Собравшихся попросили разойтись, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале. "Если загорелось - потушат, пожарных туда направят. А то, что вы сюда собрались, ваши действия - административное правонарушение. Мы просто из человеческих побуждений вам объясняем - нельзя так делать - взять и перекрыть дорогу. Есть правовое поле. Если есть дым на населенный пункт идет, можно просто обратиться, вызвать пожарную службу...", - говорит мужчина на видео.

Его слова вызвали возмущение собравшихся. "Это крайняя мера", - сказала одна из женщин. "Мы обращались!" - закричали сразу несколько человек. Как заявила одна из участниц акции, с момента обращения (по поводу пожара) прошло уже три дня, но результата нет.

К 19.50 публикация в Telegram-канале набрала пять комментариев. "Надо обращаться? Я уже устал обращаться, любому в лицо кину эту кипу отписок и обращений. Повезло, что без меня эту сходку сделали!" - написал Камал, опубликовав фотографию с несколькими папками документов.

"Тоже имеется кипа обращений с сотнями подписей жильцов. Тупо отписки. Все правительство республики это знает и намеренно туда везёт. То, что на данном видео - на самом деле, одно из последних, вынужденных мер. Люди здесь от запаха дыма просыпаются по утрам... Если не довести дело до конца - ещё годами будут туда свозить", - отметил пользователь ZR.

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